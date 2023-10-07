МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Резкие колебания температур и изменение атмосферного давления могут оказать негативное воздействие на здоровье. Это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями, рассказала агентству "Прайм" старший врач-терапевт АО "Медицина" Олеся Савельева. Врач рассказал об особенной реакции организма на магнитные бури

Изменения погоды могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, бессонницу и другие неприятные ощущения. У людей с хроническими заболеваниями такие перемены, как правило, вызывают ухудшение состояния.

"При изменении атмосферного давления у больных артритом может возникнуть болезненность в суставах, а у больных бронхиальной астмой — ухудшение дыхательной функции", — поясняет терапевт.

Для того чтобы снизить негативное воздействие погодных условий на здоровье, врач советует избегать переохлаждения и перегрева, пить больше жидкости, избегая обезвоживания, не перегружать себя работой, но и не забывать про физические упражнения, при необходимости принимать лекарства, назначенные врачом.

При ухудшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью. "Понаблюдайте за реакцией своего организма, чтобы подобрать действенные профилактические меры, посоветуйтесь с врачом", — рекомендует терапевт.

По данным центра погоды "Фобос", в Центральную Россию нагрянет североатлантический циклон. В субботу дожди усилятся и приобретут ливневый характер, а показания термометров продолжат рушиться. В воскресенье ожидается штормовой ветер, плохая видимость, аномально низкое атмосферное давление, сформируется неустойчивый снежный покров.