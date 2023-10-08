МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Для любого медицинского обследования — даже "по акции" — должны быть показания. Такой услуге в платной клинике должен предшествовать осмотр врача. Почему рассчитывать на бесплатное лечение не стоит, агентству "Прайм" рассказал адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова. Россиянам разъяснили, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября

Любая процедура может вызвать негативные последствия и прежде чем соглашаться на нее, следует установить все противопоказания. При этом пациент может отказаться от медицинских услуг в любой момент, пока они не оказаны.

"Даже если вас заставили оформить кредит на курс процедур, деньги за неоказанные услуги можно вернуть или сразу в банк, или сначала себе, а потом в банк. Для этого нужно обратиться с заявлением в клинику. Досрочный возврат кредита освобождает и от процентов по нему", — указывает юрист.

Если возвращать деньги отказываются, следует обратиться в Роспотребнадзор и в суд. А вот вернуть медицинское изделие, по словам эксперта, так просто уже не получится. Прежде чем оплачивать такое изделие, имеет смысл проконсультироваться с несколькими специалистами из разных клиник.

"Некоторые недобросовестные продавцы предлагают товары под видом медицинских изделий — так продается лучше. К тому же на медизделия не распространяются положения закона о защите прав потребителей, которые позволяют вернуть товар в опреденные сроки", — разъясняет юрист.

Если продавец такое заявляет, нужно потребовать у него документ, который подтверждает, что этот товар является медицинским изделием. Вам должны представить регистрационное удостоверение, соответствующую лицензию, а также полную и достоверную информацию с характеристиками товара, включающую противопоказания. Врач раскрыла, как выбрать лучшую зубную щетку

Все указанные нюансы могут помочь вернуть товар в судебном порядке, уверяет адвокат.

Кроме того, юрист напоминает, что неотложную медицинскую помощь, частная клиника обязана провести бесплатно — медработники не вправе отказывать в оказании экстренной медицинской помощи.