МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали новую уловку. Они обзванивают людей под видом представителей сотовых операторов, предлагая продлить якобы истекающий договор на номер телефона. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян предупредили, какие фразы говорят в трубку только мошенники

В начале телефонного разговора мошенник, представившись сотрудником отдела абонентского обслуживания сотового оператора, сообщает, что у гражданина заканчивается пользовательское соглашение с сотовой компанией. И интересуется, будет ли человек его продлевать.

На самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет.

"Менеджер" сбивает внимание собеседника обилием технических деталей, затем уточняет, на какой период клиент желает продлить договор. Далее на номер клиента приходит смс с кодом, который нужно ввести, чтобы "подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок".

Одновременно аферист продолжает погружать жертву в мелкие детали, отвлекая от главного. Например, уточняет, где ему будет удобно будет забрать текст нового договора. И наконец спрашивает цифры и код из смс.

Затем наступает основная фаза — обманщик сообщает, что направил клиенту ссылку, по которой нужно пройти и ввести код "для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения". Эксперт рассказал, какие приложения чаще всего подделывают мошенники

Соловьев указывает, что переход по ссылке позволит мошеннику войти в личный кабинет жертв на Госуслугах. Кроме того, злоумышленник может попросит внести через "офис" небольшую сумму на счет телефона — рублей тридцать и, конечно, с банковской карты. А дальше последует хищение всех средств со счета.

"Будьте бдительны и не верьте никаким звонкам и сообщениям о якобы закончившихся договорах с сотовыми операторами", — предупредил юрист.