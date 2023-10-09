МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне и таким образом повысить уровень конфиденциальности и безопасности личных данных можно через скрытые кнопки настройки. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Названы новые скрытые возможности гаджетов

В настройках можно отключить многие сервисы телефона, но тем не менее они в фоновом режиме собирают информацию. Как подчеркивает эксперт, это полезно не только с точки зрения безопасности, но и для сокращения расхода заряда батареи телефона.

Проверить, везде ли доступ к информации предоставлен только приложениям, которым он необходим, в iPhone можно по каждому параметру отдельно. Для этого в настройках следует выбрать пункт меню "Конфиденциальность и безопасность" и посмотреть, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере, фото, контактам.

А можно и полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях.

"Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании", — указывает специалист.

Для этого в настройках в разделе "Конфиденциальность и безопасность" нужно выбрать пункт меню "Отслеживание" и сделать неактивным "Трекинг-запросы приложениями". Однако "Службы геолокации" в этом же разделе не стоит полностью выключать — он может быть полезен для работы приложений такси, в картах и на других сервисах.

По словам Закаряна, на телефонах с операционной системой Android есть свой радикальный способ отключить сразу все датчики. Для этого в настройках нужно выбрать пункт меню "Сведения о телефоне", затем "Сведения о ПО" и семь раз нажать на пункт "Номер сборки". Затем перейти в пункт "Параметры разработчика", далее — "Плитки быстрых параметров для разработчиков", где нужно активировать пункт "Sensors off".

"После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении", — заключил разработчик.