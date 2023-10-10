МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россияне традиционно начинают скупать валюту, как только рубль дешевеет к доллару. "Прайм" разбирается, следует ли торопиться с покупками сейчас или уже стоит подумать о других инструментах защиты своего капитала. Рублю не помогает дорогая нефть. Откуда ждать укрепления теперь

Привычка покупать на максимумах

Россияне в сентябре купили иностранной валюты на 39,4 миллиарда рублей, сообщил Банк России. Ослабление рубля началось летом: несколько раз он подходил к психологической отметке до 100 рублей за доллар, и в августе ее "пробил".

Экономисты, которые ожидали, что высокие цены на нефть помогут национальной валюте укрепиться, не попали в свои прогнозы: в сентябре она так и не смогла показать сильное укрепление.

Вместо того, чтобы рассмотреть разные финансовые инструменты защиты от инфляции, россияне до сих пор действуют "по-старинке" — приобретают иностранную валюту в надежде, что она защитит их сбережения, и что позднее они смогут продать ее гораздо выгоднее.

При этом возможности купить валюту ограничены: приходится либо приобретать на бирже, либо у банка, но только в рамках тех остатков, которые есть в наличие. Курс, по которому банки продают иностранную валюту, они устанавливают сами. И на данный момент ЦБ не ограничивает разницу наценки, по сравнению с официальным курсом.

Правда, обычно россияне опаздывают в своих решениях: покупают иностранную валюту в тот момент, когда она уже на максимальной стоимости, и есть все тренды на то, что рубль будет укрепляться, а доллар, соответственно, дешеветь.

Как говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, сейчас рубль прошел основную часть девальвационного пути.

В понедельник, 9 октября, курс доллара поднимался до 102,35 рубля — максимума с марта 2022 года. Правда уже после середины дня доллар отступил до 98,8. Одна из причин такого падения — национальную валюту поддержал Минфин, который вышел с продажей иностранной валюты на 5,3 миллиарда рублей. Нефть по 150 долларов: как война на Ближнем Востоке скажется на ценах

Потенциал укрепления

По словам Евстифеева, все указывает на то, что российская валюта продолжит оставаться волатильной. Но пределы колебаний будут. Власти уже подают сигнал участникам рынка о нежелательности роста курса доллара выше уровня в 100 рублей, поскольку дальнейшее ослабление создаст риски для экономики и финансовой системы, это потребует более высокого значения ключевой ставки Центрального банка.

Слабый рубль не только вызывает недоверие у населения и бизнеса, но и несет инфляционные риски для всей экономики. При этом, как обычно, влияние этих событий будет видно не сразу, а в течение трех-четырех месяцев (если даже государство стабилизирует курс рубля сейчас).

Вероятно, при сохранении давления на рубль могут быть предложены меры, стабилизирующие обстановку на внутреннем рынке.

"Таким образом, покупка валюты на текущих уровнях курсов может быть рискованной, поскольку введение со стороны властей ограничительных мер по оттоку капитала способно укрепить рубль в краткосрочной перспективе", — считает Естифеев.

У рубля в ближайшее время есть потенциал укрепления до 93 рублей и даже ниже, если на экспортных рынках оживится спрос. Поэтому населению стоит подумать о том: какие варианты для сохранения и преумножения своих накоплений у них есть еще в запасе. Финэксперт ожидает валютных интервенций ЦБ в ноябре

Если не доллар, то что

Скупка иностранной валюты — не самое рациональное инвестиционное решение при доступных депозитах со ставкой до 13 процентов годовых, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Причем, эти рублевые активы, такие как вклады или облигации, уже способны обеспечить двузначную доходность на горизонте одного — двух лет, поэтому могут быть привлекательными для розничных инвесторов.

У инвесторов сейчас есть варианты покупки структурных продуктов с защитой капитала, инвестиций в акции российских компаний, покупка золота на бирже и все еще остается вариант с открытием Индивидуальных инвестиционных счетов, а также сберегательных счетов.

Еще можно обратить внимание на программу долгосрочных сбережений, которая позволит сохранить и преумножить средства с софинансированием государства. В этом году объявлены новые параметры программы, которая будет действовать с начала 2024 года.

В последние полтора года Россия во многом оторвана от мирового финансового рынка из-за санкций западных стран. Бегство в покупку иностранной валюты уже не кажется такой спасительной политикой, как раньше. Но благодаря тому, что за последние годы финансовые рынки разработали множество инвестиционных инструментов, многим пора освоить финансовую грамотность, чтобы в полной мере пользоваться финансовыми продуктами для своей пользы и выгоды.