Разработчик Закарян: у самых популярных среди россиян смартфонов есть изъян
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На российском рынке смартфонов бум спроса на складные гаджеты. Пользователей привлекает необычный дизайн. Однако у гибких экранов есть существенные недостатки, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
За последний год продажи "раскладушек" выросли в несколько раз. Но слабое место таких смартфонов — это экран. Оставить на нем царапины значительно проще — чтобы телефон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой.
"А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть поврежденным", — предупреждает специалист.
По его словам, хотя производители и заявляют высокие лимиты прочности, линия сгиба "все еще подвержена большему проценту брака".
Еще один элемент, который может быстро выйти из строя, — это шарнир для сгиба экрана. По словам Закаряна, он может сломаться как при падении, так и при сильном сгибе. Или расшататься со временем.
"У складных смартфонов нет и защиты от попадания в воду. Большинство обычных моделей продолжат работу после намокания, а у складных могут возникнуть серьезные последствия", — предупреждает эксперт.
Он также обращает внимание на высокую стоимость гаджетов. "Пользователи уже привыкли к дорогим моделям, но в этом случае технические характеристики пока могут уступать обычным телефонам при аналогичной стоимости", — отмечает Закарян.
https://1prime.ru/exclusive/20231011/841943319.html