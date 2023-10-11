МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На российском рынке смартфонов бум спроса на складные гаджеты. Пользователей привлекает необычный дизайн. Однако у гибких экранов есть существенные недостатки, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Эксперт объяснил, как смартфон без интернета шпионит за пользователем

За последний год продажи "раскладушек" выросли в несколько раз. Но слабое место таких смартфонов — это экран. Оставить на нем царапины значительно проще — чтобы телефон мог сгибаться, поверхность должна быть мягкой.

"А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть поврежденным", — предупреждает специалист.

По его словам, хотя производители и заявляют высокие лимиты прочности, линия сгиба "все еще подвержена большему проценту брака".

Еще один элемент, который может быстро выйти из строя, — это шарнир для сгиба экрана. По словам Закаряна, он может сломаться как при падении, так и при сильном сгибе. Или расшататься со временем.

"У складных смартфонов нет и защиты от попадания в воду. Большинство обычных моделей продолжат работу после намокания, а у складных могут возникнуть серьезные последствия", — предупреждает эксперт.

Он также обращает внимание на высокую стоимость гаджетов. "Пользователи уже привыкли к дорогим моделям, но в этом случае технические характеристики пока могут уступать обычным телефонам при аналогичной стоимости", — отмечает Закарян.