МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия вернула обязательную продажу валютной выручки экспортерами: накануне президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Мера о репатриации выручки для части экспортеров и обязательной продаже будет действовать полгода. Поздно покупать доллар. Государство уже начало помогать рублю

Этот шаг рынок ждал давно: последние два месяца рубль "танцует" около отметки 100 за доллар, на в целом слабел в течении девяти месяцев. Это нервирует население, которое в очередной раз решило закупиться иностранной валютой. И мешает бизнесу, особенно в конце года, когда составляются финансовые и бизнес-планы на следующий год.

Как это повлияет на курс рубля

Доходы России в основном зависят от выручки, которую получают экспортеры сырья (преимущественно нефти и газа). Поскольку продажа идет за рубеж, то и выручку они получают в иностранной валюте. Часть ее компании могут оставлять на счетах в зарубежных банках, но большую долю они переводили в России.

Когда в стране вводится обязательная продажа части валютной выручки (лимиты менялись), государство получает рычаг, который может использовать для контроля курса рубля. Если он слабеет, то иностранную валюту активно продают на рынок, тем самым создают дефицит национальной валюты, и она укрепляется.

Сегодня ситуация осложняется санкционным давлением, большинство банков отключены от международной системы расчетов SWIFT (переводы с иностранными банками теперь невозможны) и запрещены операции с долларом и евро. Это именно те валюты, которые использовались раньше при заключении большинства внешнеэкономических сделок и которую любят покупать россияне, чтобы сохранить свои сбережения.

Кроме того, продолжается отток капитала из России, а экспортеры часто не возвращают всю выручку домой, держат ее на иностранных счетах.

Поэтому сегодня в России долларов и евро объективно не хватает, и любой спрос на них ведет к удешевлению рубля. Новая мера, которую ввели на полгода, должна исправить ситуацию и насытить рынок необходимой инвалютой. Набиуллина оценила указ президента о продаже валютной выручки

Покончить с волатильностью

Мера видится логичной и своевременной, в последнее время ее обсуждали, поэтому неожиданностью она не стала. Доллар был готов зацепиться за трехзначные уровни, и необходимо было принимать такое решение, которое в отличие, скажем, от повышения ключевой ставки, даст эффект в моменте, говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Правда, эффект от этого будет умеренный: экспортеры и так продают около 72 процентов своей выручки (данные ЦБ за август 2023 года). Основной валютой экспортных расчетов в этом году стал рубль, его доля по данным на конец первого полугодия превысила 40 процентов. Юань в расчетах занимает около 25 процентов, примерно столько же приходится на недружественные валюты (доллар, евро и другие), остальное — это индийские рупии и прочие валюты, сказал Бахтин.

Власти сейчас пытаются стабилизировать курс. Речь, видимо, не идет о сильном укреплении рубля. Главное — снизить волатильность. Многие бизнесмены и импортеры уже закладывают в свои бизнес-планы курс 100 рублей за доллар, поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы считаем эту меру достаточно эффективной для стабилизации курса рубля в диапазоне 90-100 за доллар на протяжении всего времени действия", — говорит Васильев. Если курс доллара снова уйдет за 100, то возможно будут задействованы новые административные меры. Продажа валютной выручки снизит возможность спекуляций, заявил Мишустин

Ставку ЦБ придется поднять

Один из вопросов, который волнует многих: хватит ли этой меры для того, чтобы закрепить ставку ЦБ на текущем уровне 13 процентов. Видимо, ответ отрицательный.

Укрепление рубля должно снизить необходимость в монетарной жесткости, однако ключевая ставка еще может повышаться в этом году исходя из развития инфляционного тренда, считает Бахтин.

"Думаю, что Банк России на ближайшем заседании 27 октября повысит ключевую ставку еще на ‪100-200 базисных пункта — до 14-15 процентов", — говорит Васильев. Чем слабее будет рубль к заседанию и чем выше будут темпы текущей инфляции, тем выше вероятность более широкого шага.

Последствием этого повышения станет рост ставки по депозитам и кредитам, в том числе по ипотеке. Но стоит помнить, что двузначные доходности по вкладам и облигациям сделают рублевые сбережения более привлекательными, что может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы. Рублю не помогает дорогая нефть. Откуда ждать укрепления теперь

Экспортеры пострадают. Но не сильно

С 2007 года по февраль 2022-го экспортеров освободили от обязательной продажи выручки в рамках либерализации валютного рынка. Даже когда были введены первые санкции Запада в 2014-м, и экономика пошатнулась, такой механизм не вводили. Государство просто договаривалось с лояльными компаниями.

Сегодня ситуация иная. Экспортеры в этом году оставляют значительную часть выручки за рубежом, в том числе в силу объективных причин из-за западных санкций и возросших издержек на перемещение валюты, говорит Васильев.

Путин несколько раз повторял, что такое поведение — проблема для экономики. В начале сентября президент сообщал о том, что власти видят "сдержанный возврат валютной выручки" со стороны крупнейших экспортеров. И будут договариваться с бизнесом об увеличении предложения валюты для стабилизации курса рубля, но без "резких движений" в области мер валютного контроля.

Можно предположить, что договорится удалось не со всеми и пришлось вводить обязательную продажу. Такая мера осложнит жизнь экспортерам, возрастут издержки на обслуживание платежей, вероятно удлинятся сроки расчетов, эффективность бизнеса немного снизится. В то же время сочетание высоких цен на нефть и другое сырье вместе со слабым курсом рубля создали достаточный запас прибыли у экспортеров, добавляет Васильев.

Также сохраняются риски, что экспортеры после продажи валютной выручки решат вновь купить доллары и евро на рынке. В этом случае влияния на курс рубля не будет.

В отличие от предыдущих эпизодов ужесточения валютного контроля сейчас важно не помешать работе российского бизнеса, который выстраивал сложные цепочки поставок в условиях западных санкций. Поэтому, вероятно, на этот раз будет больше задействовано ручное управление по исполнению этого указа президента, чтобы сохранить доходы от экспорта и поставки необходимого импорта.