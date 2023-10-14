МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Перерасчет платы за услуги ЖКХ возможен, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов, а коммунальные службы не включили отопление или сделали его слишком слабым, и в доме холоднее положенных по норме 20 градусов, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Эксперт научила, как не переплачивать за "коммуналку" по новым правилам

Сообщить о проблеме следует в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию, если договор заключен с ней напрямую. Службы должны составить акт о замере температуры в квартире, определить причины и пути устранения неполадок, а затем найти виновных и произвести перерасчет квартплаты.

Если проблема не решается, эксперт посоветовала обращаться в Жилинспекцию или даже в суд.

"Самый лучший вариант — установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учета тепла, но во многих домах это технически невозможно. Таким образом оплата за отопление будет варьироваться в зависимости от наличия приборов учета", — пояснила экономист.

Если в многоквартирном доме нет общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии, то размер платы за отопление определяется исходя из норматива, который устанавливает тарифный орган субъекта.

Если в многоквартирном доме есть ОДПУ, но ни в одном жилом или нежилом помещении нет индивидуального теплосчетчика (ИПУ), то размер платы за отопление распределяется по площади каждого жилого или нежилого помещения, исходя из общего объема гигакалорий, которые потребил дом. Составлен рейтинг регионов России по долям расходов жителей на ЖКХ

"В случае оплаты за отопление равномерно в течение календарного года, эти объемы корректируются, исходя из прошлогоднего годового потребления", — разъясняет экономист.

Если в многоквартирном доме есть ОДПУ, но хотя бы одно жилое или нежилое помещение имеет индивидуальный теплосчетчик, то размер платы за отопление определяется на основании показаний ИПУ данного помещения.

Эксперт напомнила, что в марте вступило в силу постановление правительства. Оно уточняет порядок определения норматива расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение, норматива потребления услуги по отоплению в жилых помещениях, а также предусматривает возможность применения аналогового метода для учета конструктивных особенностей, техпараметров и степени благоустройства многоквартирных домов при определении нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Это изменит многие параметры оплаты.

"Таким образом, остается рассчитывать только на правильность ежегодного перерасчета по теплоснабжению, следить за изменениями тарифов, контролировать деятельность управляющих компаний, осознавая при этом, что домашняя бухгалтерия будет только усложняться", — заключила Казанцева.