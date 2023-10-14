МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Европа готовится к первому похолоданию, а по энергетической системе региона нанесен неожиданный удар. По невыясненным пока причинам из строя вышел объект критической инфраструктуры — газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Это при том, что цены на газ взлетели. Кто мог уготовить ЕС новое испытание в преддверие зимы — в материале "Прайм". Сейсмологи Норвегии зафиксировали "взрыв" в районе Balticconnector

Совсем не кстати

Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубов впервые с 10 марта. Цены ускорили рост 10 октября, после того как финские СМИ анонсировали экстренную пресс-конференцию правительства по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector.

Финский оператор Gasgrid Finland сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода".

Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно. "Вполне вероятно, что ущерб является результатом внешних действий", — заявил на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. На вопрос о виновных в поломке он отказался отвечать и призвал не делать далеко идущих выводов.

Инцидент произошел спустя год с небольшим после подрыва газопровода "Северный потока", и совсем не вовремя.

Еще до случившегося цены на газ в Европе начало лихорадить из-за забастовок на двух крупных СПГ-заводах в Австралии. Перебои в поставках в наибольшей степени ударят именно по европейским потребителям, которые сильнее всего зависят от спотового рынка. Расплата близко. Европа замерла перед новой гонкой цен на газ

Вдобавок, американская нефтегазовая корпорация Chevron приостановила добычу газа на ключевом месторождении Тамар в Израиле из-за войны с ХАМАС.

В результате закупки израильского топлива Египтом упали на 20 процентов. Страна использовала часть этого товара для удовлетворения местного спроса, а остальное экспортировала в виде СПГ, в частности, в Европу.

В июне 2022 года Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа, который должен был помочь Европе заместить поставки топлива из России.

Надо сказать, решение американской Chevron немало удивило экспертов.

"В Нигерии тоже стреляют, и продолжают добычу совершенно спокойно. Ни у Палестины, ни у Израиля нет резона разрушать месторождение. Палестинцы его физически не могут испортить — для этого требуется более совершенное вооружение. Ни перочинным ножом, ни управляемыми ракетами этого не сделать. Тем не менее Chevron его остановила", — рассуждает Дмитрий Адамидов, независимый аналитик в сфере нефти и газа. Крах экономики. Что принесет миру конфликт Израиля с ХАМАС

У "правильных" продавцов

Поставки из Эстонии в Финляндию по ведущему по дну Балтийского моря Balticconnector остановили 8 октября. И, по предварительным данным, возобновят их не раньше апреля 2024 года.

Наблюдатели склоняются к тому, что исключительно политическая история направлена на то, чтобы вынудить Европу приобретать СПГ по все более высоким ценам и у "правильных" продавцов.

"Задача следующая — замкнуть газовые расчеты Европы на правильных посредников. Европе придется платить больше за СПГ — США или компаниям, аффилированными с американскими финансово-промышленными группами", — считает Дмитрий Адамидов.

"Возможен лоббизм со стороны властей США о закупках Прибалтикой американского СПГ", — добавляет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

По его оценкам, чрезвычайная ситуация на Balticconnector может привести к подорожанию СПГ на десять процентов на фоне ожидаемого возобновления забастовок на заводах в Австралии и других проблем глобального газового рынка.

В подобных условиях выиграют поставщики СПГ из разных стран, в том числе и Россия. Во-первых, оставшись без российского трубопроводного газа, Европа наращивает импорт российского СПГ.

По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, в прошлом году они достигли исторического максимума — 16,7 миллиарда кубометров. Для сравнения, в 2021-м это были 12,3 миллиарда кубометров.

И в этом году, по прогнозам, Европа обеспечит наибольший рост спроса на "недружественный" газ. ЕС продолжает покупать российский газ из-за дефицита, заявил Новак

"Традиционно трубопроводные системы считались гарантом надежности и экологичности поставок, но в последние два года мы наблюдаем их высокую уязвимость из-за диверсий. На этом фоне особенно важно развитие анонсированных проектов СПГ в России. Это станет фактором будущей стабилизации добычи газа и получения добавленной стоимости от его реализации", — указывает Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.

Готовы помочь

В Финляндии уже опасаются зимней нехватки газа. "Эта страна не производит газ и может импортировать его только по трем маршрутам: по Balticconnector; через относительно новый терминал СПГ и газопровод из России, который не использовался с прошлого года", — указывает Том Мажец-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики компании ICIS.

Хуже того, Финляндия делит свое хранилище газа с тремя балтийскими странами — Эстонией, Латвией и Литвой. Если трубопровод не будет работать всю зиму, то Финляндия останется без газа, отмечают в ICIS.

Но и от трубопроводных поставок в ЕС, использование которых уже чрезмерно политизировано, Россия не отказывается. Выбор здесь за Европой

"Перспективы наращивания поставок из альтернативных источников туманны. Если экономические подходы перевесят политические амбиции, то запуск уцелевшей ветки "Северного Потока" стабилизирует газообеспечение в Европе и позволит ослабить галопирующий рост энергорасходов", — подчеркивает Сафонова.

Как заявил президент Владимир Путин на "Российской энергетической неделе", Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока 2", надо только открыть кран. Мяч, по его словам, на стороне Евросоюза: отремонтировать "потоки" возможно, но это будет иметь смысл только при их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации.