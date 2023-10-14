МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. После укрепления рубля в конце минувшей недели вероятен отскок в район 100 за доллар и 106 за евро — покупатели на Мосбирже постараются восстановить часть потерь, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Двойная валюта. Назван необычный способ укрепить рубль

На минувшей неделе рубль укреплялся после подписания президентом РФ указа об обязательной продаже валюты крупными экспортерами. Кроме того, произошло удорожание нефти по геополитическим причинам — трейдеры опасаются сокращения поставок с Ближнего Востока.

На этом фоне курс колебался в широких диапазонах. В начале недели мы наблюдали 102 рубля за доллар и 108 рублей за евро, а ближе к выходным доллар стоил менее 97 рублей, евро — в районе 102 рублей.

"В ближайшей перспективе меры поддержки (продажа валютной выручки, ожидания повышения ставки ЦБ) помогут укрепить рубль за счет увеличения предложения валюты", — полагает Антонов.

Однако для долгосрочной стабилизации необходимо решать системные проблемы экономики. После резкого падения 12 октября рублевые пары торгуются в ограниченных диапазонах. В связи с отсутствием подробностей указа и возникшими ценовыми разрывами на Мосбирже покупатели на следующей неделе попытаются восстановить часть потерь и полностью их закрыть.

"Это означает, что цель для доллара находится на отметке 100 рублей, для евро — 106,5 рублей, для юаня — 13,71 рубля. Вовсе не обязательно, что цены вернутся на эти уровни. Это всего лишь технические факторы, которые устанавливают цели на следующую неделю и будут мотивировать спекулянтов работать против рубля", — рассуждает аналитик.

Если волатильность на рынке остается низкой, то ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне от 95 до 98,5 рублей, евро — от 102 до 105 рублей, юаня — от 13,10 до 13,55 рублей, прогнозирует он.