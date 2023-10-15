МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Западные компании потеряли десятки миллиардов долларов из-за санкций против России. Убытки, похоже, вывели пострадавший европейский бизнес из терпения. Cудостроительная компания Damen Shipyards подала в суд на правительство Нидерландов и потребовала компенсации за сорвавшиеся контракты. Наблюдатели уверены: прецедент станет серьезным сигналом для властей, отмахнувшихся от местных предпринимателей малозначительными субсидиями. Нидерландская судостроительная компания подала в суд на правительство

Отдавайте деньги

Крупнейшая в Нидерландах судостроительная компания Damen Shipyards подала иск к правительству страны. Судостроитель потребовал возместить ущерб, понесенный в результате санкций против России. Как сообщили Bloomberg в суде Роттердама, иск был зарегистрирован еще в мае, но дело, как ожидается, будет рассмотрено только в 2024 году.

До введения Западом международных санкций Damen, имеющая связанные компании и верфи по всему миру, подписывала контракты с российскими покупателями судов. И владела инжиниринговым филиалом, который обслуживал судостроительные проекты в Новороссийске и Санкт-Петербурге.

Однако после февраля 2022-го лишилась этой возможности — из-за решения нидерландских властей, заявил представитель компании Рик ван де Вег.

Заявленную сумму компенсации в компании не назвали, а в Министерстве иностранных дел Нидерландов от комментариев воздержались.

Юридический иск — это новый поворот в судебные баталиях по поводу санкций. Теперь внимание сосредоточится на потерях предприятий, которые обслуживали рынок, считавшийся одним из самых многообещающих в мире. Но пострадала далеко не только яхтенная индустрия.

С конца февраля 2022-го Россию покинули несколько сотен иностранных компаний. Часть прекратила все операции, другие продали активы местным предпринимателям. Кто-то поставил бизнес на паузу, рассчитывая вернуться после нормализации обстановки. Финляндия посчитала убытки от разрыва с Россией и раскаялась

Еще в прошлом году Брюссель пообещал, что раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций. Компаниям сулили до 400 тысяч евро в виде государственной поддержки. В секторах сельского хозяйства, рыбной отрасли и аквакультуры пообещали до 35 тысяч евро. А предприятиям, столкнувшимся с кризисом ликвидности — кредиты под госгарантии и субсидированные кредиты.

Тем, кто пострадал от повышения цен на газ и электроэнергию, утвердили компенсацию до 30 процентов затрат, но не больше двух миллионов евро. Это в первую очередь, энергоемкие предприятия — производители алюминия и удобрений.

Энергокризис, впрочем, грянул с такой силой, что эти субсидии мало помогли. Несколько крупных европейских химических и алюминиевых заводов попросту закрылись.

Многомиллиардные потери

Иск Damen Shipyards привлекает внимание к потерям компаний, за голландцами последуют и другие. Убытки, которые озвучивает европейский бизнес, судя по всему, намного больше, чем компенсации, предложенные властями ЕС.

Так, по последним оценкам Financial Times, которая проанализировала отчетность крупнейших фирм Европы за последние полтора года, совокупный ущерб, нанесенный санкциями европейским компаниям с начала военных действий на Украине составил 100 миллиардов евро.

Наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиарда евро. Пошли лесом: Европа требует вернуть дешевые ресурсы из России

Как уточняет издание, 176 европейских компаний за этот период столкнулись с "обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми тратами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса". Анализ при этом не учитывает непрямые макроэкономические факторы: повышенную стоимость энергоресурсов и другой продукции.

Эксперты указывают на то, что прецедент крайне интересный: впервые в публичное поле вывели проблему просадки бизнеса из-за российских санкций и ответственной стороной обозначено государство.

"Правительство Нидерландов оказывается в классической ситуации цугцванга: плохо не принять во внимание проблемы национального бизнеса; еще хуже — признать, что эти проблемы лишь последствия безответственного дрейфа в кильватере эскадры антироссийских санкций", — отмечает Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Прецедент определенно станет сигналом и для других европейских компаний. Однако последуют ли они примеру — большой вопрос. Вполне возможно, что побоятся идти наперекор европейским властям.

"Каждая компания анализирует степень взаимосвязи со своим правительством, органами ЕС и просчитывает для себя возможные риски и побочные эффекты, если не будет действовать в общем русле. Чем крупнее компания, и чем заметнее отрасль, тем в большей степени она будет следовать политике государства, указаниям и директивам ЕС", — считает Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Пока сложно сказать, какие отрасли и компании осмелятся действовать независимо от политических решений. Вместе с тем, экономисты подчеркивают: суды коммерческой юрисдикции — наиболее ортодоксальный институт европейской системы. Потому возможны самые неприятные результаты для либеральной аудитории в целом и правительства Нидерландов в частности.

"Следует вспомнить и то, что европейское юридическое право имеет ярко выраженный прецедентный характер. Если будет хотя бы одно решение в пользу компаний, пострадавших от антироссийских санкций, последует цепная реакция", — полагает Максим Максимов.

России в этой ситуации, как полагает собеседник "Прайма", не следует отказываться от поддержки законных требований компаний, пострадавших от запрета вести бизнес с нашей страной. Для начала следует напомнить европейским предприятиям о возможности взыскать с государственных учреждений хоть какие-то суммы, утраченные ввиду антироссийской политики.