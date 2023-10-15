МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Ноябрь — время школьных каникул, а это значит, что многие будут планировать свой отдых как внутри страны, так и за ее пределами. А некоторые люди вообще специально отказываются от летнего отпуска, чтобы отдохнуть подешевле поздней осенью. Россияне диктуют Турции цены на отдых. Но не могут себе его позволить

Где теплее

Есть несколько вариантов для такого экономичного отпуска. По словам доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Романа Гареева, в этом ноябре можно будет недорого отдохнуть в Египте. Цены на этот период минимальны: от 60 тысяч рублей на человека на 7 ночей.

Такая же ситуация и с Турцией. Купальный сезон там официально закрыт, но экскурсионная программа максимально обширная, да и погода позволяет совершать длительные прогулки по достопримечательностям.

Старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия" Мария Клевицкая говорит, что хорошие отели 5* в Турции вполне можно забронировать от 135 тысяч рублей, а качественные 4* — за 100-110 тысяч рублей за двоих на 7 ночей. В Турции хотят ужесточить посуточную аренду квартир

Если не боитесь длительного перелета, то стоит обратить внимание на Кубу. "Там можно найти варианты в пределах 250 тысяч рублей за двоих по системе "Все включено", в то время как в ОАЭ и Таиланде за эти деньги вы получите только завтраки", — говорит Клевицкая.

По подсчетам Гареева, недельный отпуск в Эмиратах в ноябре обойдется российскому туристу от 100 тысяч рублей.

Отдохнуть в начале ноября за границей можно и на острове Хайнань (Китай) (от 80 тысяч рублей), и во Вьетнаме (от 90 тысяч рублей).

Чтобы сэкономить, эксперт советует отслеживать "горящие туры" от турагентов и туроператоров, а также смотреть на скидки, которые они предлагают на те или иные направления.

В странах СНГ отдохнуть можно более бюджетно в плане проживания и питания. Однако цены на авиабилеты довольно высокие, если, конечно, вы не озаботились их покупкой заранее.

Недорого и без аншлага

Дешевле всего будет отдохнуть в России — как минимум, за счет отсутствия обязательной для зарубежных поездок привязки к валюте. Стоимость на отдых внутри страны будет формироваться исходя из дальности перелета и выбранного средства размещения.

Вообще в этом году спрос на ноябрьские праздники выше, чем в прошлом, замечает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов. Но в целом особого ажиотажа нет.

По его оценкам, сильнее всего по сравнению с октябрем цены упали в Светлогорске — на 22 процента. В Воронеже — на 13 процентов, в Пятигорске — на 8, в Адлере — на 7, в Ессентуках — на 6 процентов. Но есть города, проживание в которых подорожало. Так, в Краснодаре прирост составил 13 процентов, в Петрозаводске — 11, в Рязани и Калининграде — по 6 процентов. Доходы от внутреннего туризма в России выросли в 1,5 раза с 2019 года

Лидер по числу бронирований у россиян на ноябрьские праздники — Санкт-Петербург. Также очень популярны Москва, Казань, Нижний Новгород и Минск. Средняя стоимость посуточной аренды на ноябрьские праздники в целом по России составляет 3 733 рубля за сутки. Это на 15 процентов выше, чем годом ранее.

"Ноябрь — очень даже неплохой месяц для поездок. Во многих городах еще довольно комфортная погода, а цены ощутимо ниже, чем, например, летом или на майские. Если сравнивать, например, с летом, то цены ниже на 30-40 процентов. По сравнению с октябрем разница составляет 10-20 процентов", — говорит Кузнецов.

Это касается не только проживания, но и питания, и экскурсий, и просто прогулок — для них в ноябре вполне подходящая погода, нет жары и толп туристов, но зима еще не вступила в свои права.

Можно еще сэкономить дополнительно, например, отправившись в поездку на машине. Особенно если речь идет о компании или семье. В этом случае также можно вместо отеля арендовать на всех квартиру, в которой, как правило, не берется дополнительная плата за каждого проживающего.

Если вы все же сторонник перелетов, не забывайте, что некоторые авиакомпании устраивают на ноябрьские праздники распродажи, их можно отслеживать через специальные агрегаторы.