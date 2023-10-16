МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Выкладывая фото в сеть, необходимо обращать внимание на ряд правовых аспектов, которые могут грозить значительными финансовыми санкциями. В некоторых случаях речь может идти о штрафе в пять миллионов рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.

Размещая любую информацию в интернете надо понимать, что она попадает в публичный доступ и будет там находиться без возможности ее удаления с серверов.

"Поэтому, убирая фото с сайта или удаляя его со своей странички в соцсети, не стоит удивляться тому, что она может всплыть на просторах интернета спустя годы. Таковы алгоритмы работы биг-дата", — напоминает адвокат.

Также важно знать, что закон запрещает размещать фото без согласия человека, попавшего в кадр. Причем подтверждение должно быть получено в письменной форме. "Если согласие было дано в устной форме, а потом человек передумал, нет никаких шансов это оспорить", — объясняет эксперт.

Это ограничение особенно важно для фотографов-любителей, которые размещают снимки случайных прохожих на улицах или посетителей культурно-массовых мероприятий. Юрист объяснил, зачем банк делает фото своих клиентов

Но есть и исключение — если человек не является основным объектом изображения и случайно попал в кадр как часть общей композиции, то письменное согласие от него не требуется.

Также ни при каких случаях нельзя выкладывать фото лиц несовершеннолетних без письменного согласия их родителей. Даже если ребенок случайно попал в объектив камеры.

Заимствование фото также запрещено, поскольку на них распространяется авторское право. Для размещения таких картинок необходимо получить согласие автора. Если фото размещено в общем доступе, то при его использовании необходимо сделать ссылку на источник и правообладателя.

"Если описанный порядок не соблюден, нарушителю на основании статьи 1301 Гражданского кодекса грозит штраф от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за факт незаконного использования каждого фото. Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения", — предупреждает Елена Кудерко.