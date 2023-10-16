МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. До конца года ожидается некоторое снижение цен на внутренние авиаперелеты. Однако с рейсами за рубеж тенденция будет обратная, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

"Можно предположить, что рост цен на внутренних направлениях не предвидится. Высокий сезон закончился, и цены на авиабилеты стабилизировались", — объясняет он.

Если не будет повышения ставок лизинга, не возрастут сборы аэропорта и не подорожает керосин, то можно ожидать даже снижения цен на перелеты на некоторых направлениях до начала новогодних праздников, считает эксперт. Это будет касаться рейсов на короткие расстояния (не более двух-двух с половиной часов). Например, Москва-Самара, Москва-Калининград, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань.

По словам Гареева, средняя цена авиабилетов "туда-обратно" на внутренние рейсы в августе составила 15690 рублей, что на 7 процентов ниже уровня июля. Но тем не менее стоимость перелета в последний летний месяц стала максимальной для августа с 2011-го. Цены на авиабилеты этой осенью и в начале зимы будут на 15-20 процентов выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но это во многом зависит от авиакомпании, направления и периода покупки билетов.

С билетами за рубеж ситуация иная. "В те страны, где курортный сезон подошел к завершению, к примеру, в Турцию, стоимость авиаперелета заметно снижается. Но там, где сезон продолжается (Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба) или куда добраться можно только с пересадкой (Вьетнам, Тунис, Мексика) ожидать снижения цен не стоит", — отметил Гареев.

В целом билеты за рубеж по сравнению с осенью 2022-го подорожали на 40-50 процентов, что значительно бьет по кошельку российских туристов. Но есть возможность приобретать авиабилеты на чартерные или блочные рейсы по сниженным ценам, которые предлагают туроператоры, пытаясь привлечь туристов скидками на отдых за рубежом, заключил эксперт.