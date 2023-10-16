МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Страны ЕС и "Большой семерки" хотят ввести ограничения против российских алмазов. До этого отрасль оставалась одной из немногих, куда не проникли санкции Запада. Россия входит в число лидеров по добыче алмазов и ее уход с рынка вызвал бы настоящий переполох. Скажется ли запрет на экспорт драгкамней на доходах страны и какое влияние будет на мир в целом, разбирался "Прайм". ЕС и G7 намерены ввести санкции против алмазов из России, заявили в Бельгии

Ввести санкции Запад решился после их одобрения Бельгией. До последнего времени именно эта страна, которая является признанным алмазным хабом, выступала против запретов в части российских алмазов. Через бельгийский город Антверпен проходит 90 процентов этого драгоценного камня и бюджет страны сильно завязан на поставках из России. Поэтому Бельгия не хотела ставить доходы своих промышленников под угрозу. Но договориться все-таки удалось и теперь запрет на покупку российских алмазов может быть введен.

Предполагается, что санкции вступят в силу уже с января 2024 года. Но это не точно. Иностранные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США еще не выработали механизм ограничений. Бельгия настаивает на том, что его необходимо продумать, иначе она окажется в убытке, а Россия просто найдет другие рынки сбыта.

Драгоценности России

С другой стороны, для нас алмазная отрасль тоже значима. Она дает весомый доход российскому бюджету.

"Только в прошлом году мы заработали на экспорте необработанных алмазов около 4 миллиардов долларов", — говорит главный стратег PFL Advisors Федор Наумов.

Россия обладает крупнейшими в мире запасами алмазов – 1132 миллионов карат, и основной объем – 1057 миллионов карат — находится на месторождениях “Алросы” (мировой лидер по добыче алмазов с долей 28 процентов). “Алроса” только на 34 процента принадлежит частным инвесторам, а остальной пакет распределен между Российской Федерацией (Росимуществом), Республикой Саха (Якутия) и администрациями улусов республики.

Важно помнить, что рынок драгкамней делится на три составляющие: добыча, обработка и изготовление ювелирных изделий, продажа. Россия лидер в добыче (это самая прибыльная составляющая в алмазном деле, именно на этой ступени формируется основная стоимость камней). Основную часть алмазов (90 процентов) страна продает на внешних рынках.

Аналитик ФГ “Финам” Алексей Калачев поясняет, что хотя цель запрета на покупку российских алмазов — снизить доходы России от экспорта, полного исчезновения такого крупного игрока с мировой арены не случится. “Семерка” не сможет закрыть для российских поставок другие страны Азии, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку, которые не придерживаются антироссийских санкций.

“Это невозможно, поскольку российские поставки составляют 25-30 процентов глобального рынка алмазов. Поэтому в первую очередь речь идет о закрытии для алмазного сырья премиальных европейских рынков и его вытеснении в менее маржинальные области, где цены будут ниже, а дисконты – выше” — говорит аналитик “Финам”.

Опять на те же грабли

Но от санкций на российские алмазы могут пострадать сами страны Запада. Вспомним историю с запретом на покупку российских нефти и газа. “Семерка” потеряла легальный доступ к дешевым энергоресурсам из России, и теперь вынуждена покупать их дороже. Это уже вызвало энергокризис в Евросоюзе и привело к росту инфляции. Но главное, что полностью покончить с зависимостью от российского сырья не удалось. Не секрет, что европейские страны продолжают покупать его, но через посредников и с наценкой. Польша предложила включить алмазы в новый пакет антироссийских санкций

С драгоценными камнями ситуация может повториться. По словам Наумова, если Антверпен лишится российских алмазов, там сложится дефицит сырья, из-за этого Бельгия может лишиться своих производств в Дубае, и соответственно, потерять доходы.

Пока вызывает сомнение техническая возможность осуществлять серьезный контроль, что создает некоторые возможности для обхода этих ограничений. И в этом смысле, да, скорее всего, алмазы “Алросы” продолжат поступать на рынки Европы и США в “отмытом” виде. “Все будет аналогично тому, как происходит с нефтью: Германия отказывается от российской нефти, но не отказывается от индийского топлива, сделанного из нее”, — говорит Калачев.

Санкции алмазам не помеха

Мировой центр по огранке алмазов – Индия. Маловероятно, что Запад напрямую сможет запретить ей покупать сырье из России (как и в случае с нефтью). Поэтому ей явно сильно “достанется” с другой стороны: ранее США уже замораживали 26 миллионов долларов индийских компаний за предполагаемую связь с “Алроса”, считает Наумов.

Свои страдания Индия компенсирует. Скорее всего, она будет покупать российские алмазы дешевле, чем раньше, а также потребует наладить учет происхождения камней для огранки. Но все равно покупать у России продолжит. Потом ограненные камни будут перепроданы в те же страны Запада. Выключат Европу: санкции вынудят Россию завершить то, что не сделали в СССР

По последней информации, запрет будет распространятся на бриллианты от 1 карата и больше. То есть, ограничения фактически не коснутся значительной части ювелирной продукции из алмазов “Алросы”, говорит Калачев. Это и понятно – отслеживать каждый мелкий камень слишком дорого. Закрыть свои рынки попытаются лишь от самых крупных и дорогих экземпляров.

Непосредственно запрет на ввоз бриллиантов, ограненных из российских алмазов, будет сложно реализовать, если вообще возможно, говорит Калачев. Экспертиза происхождения камней – это довольно дорогое и технически сложное дело. Кроме того, просто невозможно отделить бриллианты из камней, поставленных до введения санкций, от камней, поставленных после.

“Полагаю, что общий баланс рынка сохранится, но изменится география поставок, как это ранее произошло, например, с энергоресурсами. Индия сможет и впредь обрабатывать российские алмазы. Стоит отметить, что и ОАЭ, и Израиль, как и Индия, тоже никаких ограничений вводить не планируют” — говорит аналитик “Финам”.

Эксперты сходятся во мнении, что “Алроса” почти не пострадает от предполагаемого запрета на экспорт ее продукции в США и Евросоюз, поэтому и бюджету России ожидать серьезных последствий не стоит.