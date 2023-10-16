МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Возобновление ядерных испытаний необходимо крупным державам, чтобы развивать и совершенствовать новые виды вооружений, а затем с учетом новых реалий формировать геополитический расклад будущего, рассказал агентству "Прайм" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В Совфеде не исключили возобновление испытаний ядерного оружия

Он напомнил, что значимые ядерные державы — США и Китай — так и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В конце предыдущей "холодной войны" были обозначены направления совершенствования ядерных боеприпасов, их новые виды и свойства, например, уменьшение риска заражения территорий. Сейчас у многих государств появилась потребность все это реализовать.

"Поэтому разрыв договоренностей и в конечном итоге возобновление испытаний — весьма вероятный сценарий. В этом случае очень быстро появятся новые классы ядерного оружия, прежде всего, тактического, и начнется количественное наращивание", — считает эксперт.

По его мнению, новая "холодная война" может затронуть не только Россию и США, но и других игроков, прежде всего, Китай. С технической точки зрения у всех есть доводы в пользу возобновления испытаний — несмотря на прогресс в моделировании, реальный опыт даст гораздо больше материала и будет полезен. Если создадут новые типы ядерных зарядов, испытания понадобятся для их скорейшего совершенствования.

И у России, и у США (и в целом Запада), и у Китая есть свои планы развития ядерной доктрины, которые с большой долей вероятности будут реализованы. Ядерное оружие будет использовано, прежде всего, как "дубинка устрашения" в будущей борьбе великих держав за глобальный передел мира. Поэтому им необходимо скорейшее перевооружение, чтобы получить в свои руки новые аргументы в диалоге с политическими оппонентами, подытожил Кашин.

На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США и отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Уже в пятницу соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Комитет по международным делам может рассмотреть его в первом чтении уже во вторник 17 октября, а до конца недели возможно принятие во втором и третьем чтении.