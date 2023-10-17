МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Брюссель и Берлин, вероятно, вздохнут с облегчением — "Право и справедливость" теперь не сможет единолично формировать польскую политику. Важнейшее за последние тридцать лет голосование оставило перед избирателями еще больше вопросов. Ярослав Качиньский и Дональд Туск — главные противники на политической арене уже почти два десятилетия. Удастся ли им сформировать правительство, и как новая власть отнесется к претензиям Киева, разбирался "Прайм". Танки, льготы и вступление в ЕС. Что потеряет Киев из-за спора с Польшей

"Конец плохих времен"

Пятнадцатого октября жители Польши выбирали 460 депутатов Сейма — нижней палаты парламента — и 100 сенаторов — представителей верхней палаты. Правящая консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), по предварительным данным, получает чуть больше 200 мандатов. Крупнейшая оппозиционная Гражданская коалиция Дональда Туска занимает более 150 кресел. Никто из соперников не сможет сформировать большинство в 460-местном парламенте.

Но такой результат все равно дал Туску возможность подвести черту под "эпохой власти" партии Качиньского, которая руководила страной последние восемь лет. "Это конец плохих времен, мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу", — уверенно сказал Туск после оглашения предварительных итогов.

Парламентские выборы проходят в Польше каждые четыре года. В 2015-м победу одержала PiS, получив большинство в Сейме. В 2019-м PiS также победила, сохранив большинство в нижней палате, но утратив его в Сенате. Последний опубликованный перед выборами опрос общественного мнения показал, что большинство голосов, вероятно, наберут консерваторы. Но интригу обеспечили те, кто до последнего не знал, кому из претендентов отдать предпочтение.

Оппозиция, по сути, одержала победу и на еще одном направлении. Общенациональный референдум, который должен был состояться одновременно с парламентскими выборами, провалился. Явка составила менее 50 процентов. Все оппозиционные силы вели активнейшую работу для того, чтобы убедить избирателей не принимать участия в этом плебисците. Польша ошиблась. Настоящий враг уже на дворе

В итоге лишь каждый второй поляк посчитал нужным ответить на вопросы о повышении пенсионного возраста, приеме тысяч нелегальный мигрантов, продаже государственных активов иностранцам и о ликвидацию заграждения на границе с Беларусью.

Зерно раздора

Главным словом избирательной кампании стала "безопасность" — как внешняя, так и внутренняя. Республике, с точки зрения правящей партии, угрожал и миграционный кризис, и хлынувшее из Украины дешевое зерно, и, конечно, "рука Кремля". Вопросы по поводу безопасности возникали в адрес собственных Вооруженных сил — на фоне истории с упавшей на польской территории украинской ракетой, убившей двух местных жителей, в отставку ушли два высокопоставленных генерала.

Однако все это не отвлекло избирателей от проблем насущных. Осознав, что в обществе зреет значительно недовольство объемами помощи, которую руководство в Варшаве оказывает Киеву и украинским беженцам, правящая партия вспомнила о собственных гражданах. И начала бороться за голоса многочисленных фермеров, в одностороннем порядке запретив ввоз украинских зерновых.

Киев в ответ подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Варшава упрекнула союзников в неблагодарности. И напомнила, что все поставки оружия и гуманитарной помощи идут через польскую территорию, а ведь могут и не пойти. Польские элиты и так превратили республику в "полезных идиотов" Украины, заявил депутат сейма от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский. И не следует ждать от президента Владимира Зеленского "ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле". Его коллеги по партии и вовсе предложили выставить Украине счет.

Но серьезный конфликт не выгоден ни Варшаве, ни Киеву. Ни одна из политических сил в Польше за исключением "Конфедерации" не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины.

"Более того, среди избирателей Гражданской платформы даже больше тех, кто поддерживает Украину, чем среди избирателей PiS", — обращает внимание научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин. На пределе. Польша может "взорваться" из-за Украины

И едва ли кто-то в польском политикуме будет заинтересован в улучшении отношений с Россией. В этом вопросе и правящая "Право и справедливость", и оппозиционная Гражданская коалиция придерживаются одинаковых взглядов.

У Брюсселя будет меньше проблем

Резкой смены власти в стране ожидать не стоит. Расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной Гражданской коалиции, центристского Третьего пути и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в Сейме и сформировать правительство.

Но сделать им это будет крайне сложно. Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" уже заявила, что не намерена участвовать ни в каких союзах. К тому же, президентом страны как минимум до 2024 года остается активный деятель "Права и справедливости", ставленник Ярослава Качиньского Анджей Дуда.

"Как будет сформирована коалиция — большой вопрос. Придется согласовывать позиции трех разных партий с разными интересами, все предвыборные объединения тоже состоят из разных течений, с разными представлениями о будущем. Здесь-то и понадобятся переговорные способности Туска. У него большой политический опыт по нахождению компромиссных решений", — напоминает Кувалдин.

Туск действительно человек максимально интегрированный в европейскую элиту. На протяжении пяти лет он возглавлял Европейский совет, а далее три года — основную партию в Европарламенте. Именно он был председателем ЕС в самое тяжелое для Евросоюза время переговоров по Брекситу. И многие конфликты с Брюсселем ему, вероятно, удастся сгладить, полагает эксперт. Туск предсказал скорый развал Евросоюза

Ослабление ультраконсервативной, националистической и клерикальной PiS в любом случае выгодно и Брюсселю, и Берлину. Как отмечает британская The Guardian, эта партия превратила общественное телевидение в пропагандистский инструмент правительства, ограничила права на аборты и демонизировала ЛГБТ, мигрантов и беженцев. Если оппозиции удастся сформировать новую коалицию, какие-то из этих решений, вероятно, будут смягчены.

"Единственный вопрос — что будет происходить с поставками зерна, захочет ли Варшава отказаться от бойкота. Все-таки лидер аграрного политического движения AGROunia, боровшегося с украинскими поставками, выдвигался как раз от Гражданской платформы", — напоминает Кувалдин.

После оглашения официальных результатов президент Польши должен предоставить право сформировать правительство победившей партии. Предложения по новому кабмину вынесут на голосование Сейма. Оппозиция может не одобрить кандидатуры, и, если сделает это несколько раз, придется проводить внеочередные парламентские выборы. Вполне возможно, прогнозирует The Guardian, что страна столкнется с днями или неделями политической неопределенности.