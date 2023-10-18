МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Порой досрочное погашение ипотеки вместо выгоды приводит к многотысячным переплатам. Почему так происходит и как этого избежать, рассказала агентству "Прайм" эксперт "Моифинансы.ру" Ольга Дайнеко. Где жить. Ипотечные ставки вынуждают россиян делать тяжелый выбор

По ее словам, стремясь поскорее расплатиться за жилье заемщик может совершить несколько ошибок, которые не только помешают получить максимальную выгоду, но и могут вогнать в лишние расходы.

Самая распространенная ошибка — заемщики невнимательно относятся к правилам кредитной организации, поэтому им приходится переплачивать. Так, внося сумму на досрочное погашение, забывают про текущий платеж. В итоге списывается только он, а остаток останется на кредитном счете. Если забыть про текущий платеж на следующий месяц, и на счете не хватит денег для его погашения, образуется просрочка и, как следствие, штрафные санкции.

Вторая частая ошибка — заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. Как правило, это можно сделать онлайн. При этом в заявлении следует указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты.

Лучше всего производить досрочное погашение в дату очередного платежа, рекомендует эксперт, поскольку в ряде случаев ипотечный договор может содержать условия о преимущественном погашении процентов. Например, при досрочном частичном погашении через 15 дней после очередного платежа, нужно к сумме "досрочки" приплюсовать проценты за 15 дней пользования остатком долга. В противном случае ваши деньги не пройдут, как досрочный платеж, и останутся на счете до даты следующей выплаты, а проценты не будут пересчитаны. Ипотека в 2023 году: список документов, необходимых для оформления

Чтобы избежать таких ошибок, перед полным досрочным погашением необходимо предварительно запросить сумму в банке, чтобы не просчитаться в начисленных процентах. Перед частичным досрочным погашением — уточнить свои договорные условия (срок уведомления кредитора, дату списания средств, начисление и перерасчет процентов) и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа.

Не нужно забывать о том, что некоторые банки устанавливают минимальную планку для "досрочки" (например, не менее 30 процентов от суммы ежемесячного платежа). Это прописано в договоре, который нужно внимательно читать при подписании.

Если платеж не зачли по вине банка, он обязан исправить ошибку и зачислить деньги с пересчетом процентов. Если заемщик сам не учел особенностей зачисления на досрочное погашение, надо запомнить их на следующий раз, заключила Дайнеко.