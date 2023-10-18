МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Порой досрочное погашение ипотеки вместо выгоды приводит к многотысячным переплатам. Почему так происходит и как этого избежать, рассказала агентству "Прайм" эксперт "Моифинансы.ру" Ольга Дайнеко.

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По ее словам, стремясь поскорее расплатиться за жилье заемщик может совершить несколько ошибок, которые не только помешают получить максимальную выгоду, но и могут вогнать в лишние расходы.

Самая распространенная ошибка — заемщики невнимательно относятся к правилам кредитной организации, поэтому им приходится переплачивать. Так, внося сумму на досрочное погашение, забывают про текущий платеж. В итоге списывается только он, а остаток останется на кредитном счете. Если забыть про текущий платеж на следующий месяц, и на счете не хватит денег для его погашения, образуется просрочка и, как следствие, штрафные санкции.

Вторая частая ошибка — заемщики забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. Как правило, это можно сделать онлайн. При этом в заявлении следует указать, какую часть платежа надо направить на погашение основного долга, а какую — на проценты.

Лучше всего производить досрочное погашение в дату очередного платежа, рекомендует эксперт, поскольку в ряде случаев ипотечный договор может содержать условия о преимущественном погашении процентов. Например, при досрочном частичном погашении через 15 дней после очередного платежа, нужно к сумме "досрочки" приплюсовать проценты за 15 дней пользования остатком долга. В противном случае ваши деньги не пройдут, как досрочный платеж, и останутся на счете до даты следующей выплаты, а проценты не будут пересчитаны.

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Чтобы избежать таких ошибок, перед полным досрочным погашением необходимо предварительно запросить сумму в банке, чтобы не просчитаться в начисленных процентах. Перед частичным досрочным погашением — уточнить свои договорные условия (срок уведомления кредитора, дату списания средств, начисление и перерасчет процентов) и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа.

Не нужно забывать о том, что некоторые банки устанавливают минимальную планку для "досрочки" (например, не менее 30 процентов от суммы ежемесячного платежа). Это прописано в договоре, который нужно внимательно читать при подписании.

Если платеж не зачли по вине банка, он обязан исправить ошибку и зачислить деньги с пересчетом процентов. Если заемщик сам не учел особенностей зачисления на досрочное погашение, надо запомнить их на следующий раз, заключила Дайнеко.

 