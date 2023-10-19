МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ, Роман Серов. Российский газ остается лакомым куском для европейских стран — публично отказываясь от его покупки, они стремятся заработать хотя бы на транзите. Пример подала Болгария, но у нее могут появиться неожиданные последователи. Задержите дыхание: Германия нашла замену российскому газу

Новый источник доходов

После отказа европейских стран покупать российский трубопроводный газ объемы поставок сократились примерно на две трети. Однако полностью или частично лишились его не все — некоторые компании в Австрии, Венгрии, Словакии и Северной Македонии и других странах продолжили покупки. Для стран Восточной Европы российские объемы были и остаются критически важными — они обеспечивают от половины до 100 процентов их энергорынка.

Но и те, кто публично отказался от поставок природного газа из России, продолжают на нем зарабатывать. Так, Болгария, через территорию которой проходит продолжение "Турецкого потока", с 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского топлива. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Стандартно тариф за транзит не превышает 10 процентов фактической стоимости газа.

Британское издание Financial Times назвало новые болгарские пошлины "карательными" — в таком размере их обычно взимают для сдерживания деятельности оппонента. Тарифные изменения еще будут изучать в Брюсселе, но вряд ли они встретят там серьезное сопротивление.

Болгар можно понять — дефицитный бюджет страны имеет не так много источников доходов. И транзит из "Турецкого потока" в Венгрию, Сербию и другие страны региона — один из важных. По подсчетам болгарских экспертов, новый сбор принесет Софии почти 2,4 миллиарда левов в год (около 1,29 миллиарда долларов, 126 миллиарда рублей по нынешнему курсу). Венгрия и Сербия раскритиковали решение Болгарии по газу

Премьер Болгарии Николай Денков объяснил подорожание тем, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию и не отразится на цене для конечного потребителя.

Однако, по словам президента Сербии Александра Вучича, газ опять подскочил в цене. В ходе саммита "Один пояс — один путь" в КНР он назвал ситуацию "странной". "Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — отметил сербский лидер.

Он уточнил, что сербские запасы дизеля достаточны для 65 дней снабжения, нефти — для 73 дней, Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров.

Против евросолидарности

Неудивительно, что Сербия и Венгрия объединились в борьбе за русский газ. Представители обеих стран выступили с заявлением, в котором указали, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран, является враждебным шагом, а также "противоречит европейской солидарности". Орбан назвал атаки на маршруты импорта российского газа поводом для войны

На долю обеих стран приходится основная часть еще сохранившихся поставок российского трубопроводного топлива. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. В августе 2022 года страна договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках сверх оговоренных объемов.

И Вучич, и президент Венгрии Виктор Орбан уже провели встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Информации по темам, которые обсуждались в ходе общения, нет, однако можно не сомневаться — их желание отстоять свои права и не допустить произвола и злоупотребления со стороны Софии будет поддержано российской стороной.

Еще один претендент

Многолетний газовый контракт у России сохраняется и с Австрией — по данным издания Das Erste, страна под давлением ЕС временно снижала поставки из РФ до 20 процентов от своих потребностей, но затем вновь нарастила до 60 процентов. Власти не могут запретить крупнейшему австрийскому импортеру газа OMV покупать топливо у России, потому что такой шаг ударит по рынку. Австрия назвала долю российского газа в своем импорте

Австрия получает российский газ в основном по украинскому транзиту, поэтому нынешний выпад Болгарии навредить ей не может. Однако в Киеве не исключают, что транзит будет прекращен после истечения текущих пятилетних договоренностей в 2024 году. Возможно, эти разговоры ведутся для того, чтобы напугать европейского партнера и выторговать больше. То есть, тоже заработать на российском газе по примеру Болгарии — если не напрямую, то косвенно.