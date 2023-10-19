МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минфин изучает вопрос о введении в России госрегулирования цен на некоторые алкогольные напитки. О необходимой минимальной стоимости литра пива агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. В России началось обсуждение нового госстандарта на пиво

Установление механизма минимальных цен позволит защитить рынок от поставщиков суррогатного пива, уверен собеседник агентства. "На наш взгляд, минимальная стоимость литра пива должна быть 120 рублей. В пиве только акцизов с НДС — 15 рублей в полулитровой бутылке", — отметил Шапкин.

Дешевое пиво производят из низкокачественных компонентов, рассказывает эксперт. Так, вместо солода используют несоложеное сырье — перетертый в муку ячмень или рис, или другие дешевые источники полисахаридов.

Чтобы продукт выбродил, недобросовестные производители добавляют мальтозную патоку, генномодицифированные дрожжи, которые "в таких условиях могут выбраживать, что угодно". Для пенообразования используют разные эмульгаторы.

"Получается суррогат, который отдаленно по вкусу и цвету напоминает пиво, и который продается потом в магазинах по низким ценам — до 30 рублей за бутылку", — добавляет специалист.

Минимальная планка стоимости особенно актуальна из-за псевдопивных напитков, заполонивших рынок. Они продаются в полуторалитровых бутылках, с содержанием спирта в 6,5%. "Причем спирт этот, естественно, ненатурального брожения. Это может быть опасный для жизни метанол", — утоняет Шапкин. Пивовары рассказали, что важно учесть при возврате иностранных брендов

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, в отношении которых разрешено госрегулирование цен, пивом, сидром и другими перечисленными напитками.

По приказу Минфина уже регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%.

Такое же решение для пива и сидра депутаты предложили проработать, чтобы снизить их нелегальный оборот, защитить жизнь и здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию на рынке и поступление дополнительных доходов в бюджеты.