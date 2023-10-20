2023-10-20T02:02:00+03:00
2023-10-20T02:08:07+03:00
2023-10-20T02:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/exclusive/20231020/842030645.html
Экономист назвал настоящую цену рубля
Эксклюзив
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На горизонте нескольких месяцев доллар может опуститься ниже 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института... ПРАЙМ, 20.10.2023
эксклюзив, валюта, рынки, финансы, новости, курс рубля, курсы валют, курс доллара, гуу, максим чирков
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/97/836659785.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/97/836659785.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/97/836659784.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/97/836659784.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/97/836659772.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/97/836659772.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/images/82942/26/829422698.jpg
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На горизонте нескольких месяцев доллар может опуститься ниже 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
По его словам, отечественная экономика демонстрирует достаточно серьезные темпы роста. А западные экономики темпы роста теряют. Это подтверждает и статистика. Рост экономики Евросоюза, по данным ЕЦБ, в 2023 году замедлится до 0,7 процентов. В России же, по оценке Росстата, рост ВВП за второй квартал составил почти 5 процентов. К тому же в странах Запада высокий уровень инфляции.
"Учитывая все эти нюансы, российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас", — полагает экономист.
По его мнению, потенциально возможный в ближайшие месяцы и годы курс больше зависит не от действий Банка России, а от проблем в западных экономиках, в результате которых придется "в той или иной мере девальвировать западные резервные валюты".
"С учетом этих тенденций курс доллара может стремиться и к гораздо более низким уровням в среднесрочной долгосрочной перспективе", — заключил Чирков.