МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На горизонте нескольких месяцев доллар может опуститься ниже 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

По его словам, отечественная экономика демонстрирует достаточно серьезные темпы роста. А западные экономики темпы роста теряют. Это подтверждает и статистика. Рост экономики Евросоюза, по данным ЕЦБ, в 2023 году замедлится до 0,7 процентов. В России же, по оценке Росстата, рост ВВП за второй квартал составил почти 5 процентов. К тому же в странах Запада высокий уровень инфляции.

"Учитывая все эти нюансы, российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас", — полагает экономист.

По его мнению, потенциально возможный в ближайшие месяцы и годы курс больше зависит не от действий Банка России, а от проблем в западных экономиках, в результате которых придется "в той или иной мере девальвировать западные резервные валюты".

"С учетом этих тенденций курс доллара может стремиться и к гораздо более низким уровням в среднесрочной долгосрочной перспективе", — заключил Чирков.