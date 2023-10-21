МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Как обезопасить детей от отравления моющими средствами, рассказывает основатель бутика чистоты Елена Гершензон. В Роскачестве оценили риск отравления шашлыком

По статистике причина отравления препаратами бытовой химии в 15 процентах случаев — средства для уборки. Чаще всего сталкиваются с этим дети в возрасте двух-трех лет. Их привлекают запах и яркие упаковки, малыши ассоциируют яркие жидкости в бутылках со знакомыми напитками.

Очевидно, что инвентарь для уборки лучше хранить в недоступном для детей месте. Однако есть еще один совет. "Выбирайте средства с лаконичным, нейтральным дизайном упаковки, без изображений фруктов, ягод, десертов и другой пищи. Яркий дизайн упаковки, цвет содержимого и насыщенный аромат — "триггер" для ребенка и вызывают его интерес.

Сам концентрат должен быть бесцветным и не иметь "вкусного" запаха. "Отдушки сами по себе небезопасны — они являются мощным аллергеном", — говорит специалист.

При уборке помещений с детьми эксперт советует избегать использования химических препаратов, содержащих агрессивные компоненты, такие, как хлор, аммиак, формальдегид и фталаты. Эти вещества могут быть опасными для здоровья детей и вызывать аллергические реакции или раздражение органов.

Лучше выбирать более безопасные экологичные альтернативы, в которых концентрация активных веществ не превышает 5 процентов, и проверять, чтобы у средства были обязательные свидетельства о государственной регистрации (СГР), официальный паспорт безопасности, а также добровольные сертификаты 0+ и ЭКО.

Современные производители предлагают огромные объемы моющих концентратов, жидкостей для очистки поверхностей, тогда как на деле для уборки жилой квартиры достаточно всего одного универсального моющего средства.

"С таким средством можно сэкономить время и деньги, сократить количество химических отходов, а самое главное — не думать, куда спрятать опасную химию от детей", — заключила Гершензон.