МОСКВА, 21окт — ПРАЙМ. Мошенники вновь пытаются обналичить на кассах магазинов денежные средства, оплатив покупку случайного человека чужой пластиковой картой, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Россиян предупредили об уловке с сим-картой

Как правило, просьбу "давайте я за вас заплачу, а вы вернете мне деньги" объясняют тем, что срочно нужны наличные, а банкомата поблизости нет. Для покупателя на кассе факта мошенничества не возникает: его покупка действительно оплачена, а он передал равноценную сумму наличными деньгами.

"В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет", — пояснила юрист.

Бывает, что ее просто украли — так преступники спокойно получают наличные без всяких рисков и комиссий. Иногда расчет производится с карты, о которой ее владелец даже и не знает. Этому, по словам юриста, способствуют упрощенные банковские программы выдачи кредитных пластиковых карт на небольшие суммы.

К сожалению, "добрый" покупатель, чью покупку мошенники оплатили таким образом, узнает об этом позже. Действия с украденной картой фиксируются в отчетности магазина и на видеокамеру. Если вы попали на камеру в качестве плательщика с чужой карты, вам придется долго объяснять представителям правоохранительных органов, как это произошло. Мошенники об этом знают, поэтому стараются "не светиться" вблизи камер, заключила Кудерко.