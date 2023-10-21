МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Начавшемуся в последние дни укреплению рубля на следующей неделе помешают внешние риски и экономические дисбалансы. Поэтому вероятно, что курс будет колебаться в районе отметок 95-96,5 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Экономист назвал настоящую цену рубля

На исходе уходящей недели доллар заметно терял позиции к рублю на фоне нарастающего пика уплаты налогов крупными экспортерами 30 октября. Ему помогали цены на нефть, уверенно закрепившиеся выше 90 долларов за Brent и ожидания очередного повышения ставки Банка России на заседании 27 октября.

"Однако внешние риски по-прежнему сдерживают дальнейшее укрепление рубля. Любые позитивные колебания носят краткосрочный характер на фоне структурного дисбаланса в экономике из-за санкций", — констатирует аналитик.

По его мнению, курс рубля на следующей неделе будет зависеть от динамики индекса доллара в ожидании решения ФРС США по ставке 1 ноября, а также колебаний пары евро/доллар. Если не случится чего-либо экстраординарного, в течение недели доллар, вполне вероятно, окажется в диапазоне 95- 96,5 рублей.

По итогам заседания в ближайшую пятницу регулятор, вероятно, повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 14 процентов годовых. Это направлено на сдерживание инфляции, но может негативно повлиять на темпы экономического роста.

Для пары евро/рубль появился сигнал на снижение до 98 рублей. Он активируется при закрытии недельной свечи ниже 102 рублей.

В долгосрочной перспективе рубль вернется к равновесным уровням, отражающим экономические реалии. До конца года вероятный диапазон для пары доллар/рубль — 95-100 рублей, прогнозирует Антонов.