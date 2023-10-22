МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Рынок ипотеки и недвижимости перегрет. Причина — в широком использовании льготных ипотечных программ. Эксперты бьют тревогу, Банк России пытается охладить заемщиков через ужесточение регулирования выдачи кредитов. Но без льготной ипотеки обанкротятся застройщики — по рыночным ставкам квартиры мало кому по карману. Не приведет ли все к масштабному кризису в сфере недвижимости, выяснял "Прайм". Названы две ошибки, грозящие переплатой при досрочном погашении ипотеки

Долговая нагрузка

О признаках перегрева заговорили из-за серьезного роста ипотеки. За девять месяцев текущего года банки выдали россиянам жилищных кредитов на 5,4 триллиона рублей, что на 10 процентов больше, чем за весь 2022 год. При этом доля льготной ипотеки превышает половину, в некоторых регионах 70 процентов рынка. И каждый четвертый заемщик поддерживает продление таких программ, говорится в исследовании банков ВТБ и "Открытие".

Но это чревато тем, что на фоне ускоренного роста ипотеки в нее вовлекаются рискованные группы заемщиков. Об этом предупреждала на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания совета директоров глава Банка России Эльвира Набиуллина.

За два года выдача ипотеки людям с долговой нагрузкой более 80 процентов доходов выросла почти вдвое, также растут объемы кредитов с низким (до 20 процентов) первоначальным взносом. Все это, по словам Набиуллиной, беспокоит ЦБ, поскольку приводит к сохранению разрыва цен на жилье на первичном и вторичном рынке — он до сих пор на уровне 40 процентов.

Регулятор уже начал принимать меры. С 1 октября ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, а по наиболее рискованным в сегменте новостроек устанавливает их на запретительном уровне. При необходимости ужесточение регулирования выдачи ипотеки будет продолжено.

Шумиха на рынке недвижимости

С середины лета цены на первичном и на вторичном рынках активно подогревались слухами о повышении ключевой ставки ЦБ и возможными корректировками программ льготной ипотеки. Однако часть ажиотажного спроса была реализована к сентябрю, замечает директор рынков России и СНГ FAM Properties Валерий Тумин.

Впрочем, бывают и так, что ажиотаж продолжается — цены делают скачок в два-три и более раза, на рынке надувается пузырь, поскольку стоимость продукта не подтверждена ничем, кроме лихорадочного спроса.

Если при этом происходит падение реальных доходов населения, то пузырь грозит серьезным коллапсом всей экономической системы, ведь заемщики просто не смогут отдать взятые в кредит суммы. Так было, например, в США в 2008 году, когда надулся и лопнул ипотечный пузырь.

В России, по словам Тумина, ситуация иная: цены хоть и растут, но пока не кратно. При этом в обозримой перспективе они начнут корректироваться вниз. И пока кризиса ожидать не стоит.

Перегрева нет

По мнению доцента кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазановой, проблема перегрева рынка недвижимости в России сильно преувеличена. Основным его признаком является рост просроченной задолженности по ипотеке до двух процентов от общего числа выданных ипотечных кредитов.

Между тем, по данным Forbes и Банка России, на 1 сентября 2023 года просрочка составляет 0,35 процентов, что на 0,09 процентов меньше, чем год назад. При этом объем просроченных ипотечных кредитов на эту дату составил 57 миллиардов рублей — на уровне мая 2018 года.

В целом за период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2023 года просрочка снизилась с 1,1 процентов до нынешних 0,35 процентов от объема выданных кредитов. "Поэтому говорить о пузыре на рынке недвижимости или перегреве этого рынка преждевременно", — поясняет Сазанова.

По ее словам, рост цен на новостройки, так обеспокоивший Банк России, вызван не столько факторами со стороны спроса, сколько ростом издержек, в том числе удорожанием энергоносителей и скачком рублевых цен на стройматериалы на 7-12 процентов в 2023 году. А цены на вторичном рынке недвижимости традиционно подтягиваются за ценами новостроек. Они что-то знают: почему банки начали бояться валюты

Сазанова не видит необходимости в свертывании льготного кредитования — это нанесет рынку недвижимости и строительной отрасли больше вреда, чем пользы.

"Их особенность заключается в обширных межотраслевых связях, поэтому спад негативно скажется на целом ряде отраслей: от производства стройматериалов до мебельной и текстильной промышленности", — говорит она.

В текущих рыночных условиях в сфере недвижимости кризис маловероятен, согласен и руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

"Да, ЦБ поднял ключевую ставку, все говорят о подорожании ипотеки. В этой связи должен произойти отток покупателей, но он не будет критичным для рынка. Повального замораживания сделок, отказов от покупок ждать не стоит", — полагает он.

На рынке всегда есть периоды снижения активности и периоды ее повышения. Сейчас как раз отмечается период снижения активности покупателей. Но предпосылки к тому, что в ближайшее время "произойдет что-то очень плохое" на рынке жилья отсутствуют.

Существенное удешевление возможно при очень сильном оттоке покупателей, а этого, по мнению эксперта, не произойдет.

На фоне ослабленного спроса во вторичном сегменте вероятно постепенное небольшое снижение цен в 2024 году. А вот на первичном рынке многое зависит в том числе от себестоимости строительства, которая пока не понижается.

Привлечь заемщиков

Однако есть и иная точка зрения. Так, экономист Егор Клопенко убежден в том, что рынок ипотеки действительно перегрет, как и вообще кредитный рынок в России. И это, по его словам, связано не столько с его активностью, сколько с низкими базовыми возможностями россиян. Кредитов выдано больше, чем россияне смогут выплатить — и фактически выдано на многие годы вперед.

Возможностей развивать кредитный рынок при текущих экономических реалиях эксперт не видит. Даже если банки захотят дать денег, они просто не найдут качественных и незакредитованных заемщиков, кому эти деньги нужны.

Остается только один способ — обещать легкую и даже автоматическую перекредитовку по сниженным ставкам в случае снижения ставки ЦБ. "Такая программа могла бы убедить людей рискнуть, так как текущие проценты по обычным кредитным продуктам являются заградительными и не позволяют ими пользоваться", — подытожил экономист.