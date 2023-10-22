МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Увеличение расчетов в рублях за российский экспорт может укрепить нацвалюту, однако важен еще один фактор, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Экономист назвал настоящую цену рубля

Банк России возобновил публикацию структуры валют экспорта и импорта после полуторалетнего перерыва. И, согласно его статистике, более половины российских поставок в Европу в августе оплачивалось в рублях. Это также основная валюта для продажи наших ресурсов в Азию, Океанию и страны Карибского бассейна. В импорте доля рубля не столь значительна, но в Европе тоже превышает 50 процентов.

На "недружественные" валюты пришлось всего 34,1 процента оплаты, а на остальные — 12,8 процента.

"Переориентация на экспорт наших ресурсов за рубли может укрепить нацвалюту, но многое зависит от того, чем именно Россия платит за импорт. Если импорт растет и оплачивается в большей мере свободно конвертируемой валютой, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте", — считает эксперт.

Однако ограничения на импорт не за рубли, по его мнению, вводить не надо. Импорт влияет не только на то, какая будет инфляция, но и на инвестиционную политику компаний. От него зависит эффективность работы бизнеса.

Укрепить курс рубля на валютном рынке можно за счет дополнительного притока на него иностранной валюты или уменьшения спроса на нее.

Здесь важно правильно оценивать запасы рублей в распоряжении нерезидентов. Когда они поставляют свою продукцию для российских потребителей по завышенным ценам, это ведет к избыточному накоплению рублей на счетах зарубежных партнеров. И если они начнут менять эти объемы на валюту, это может ослабить курс рубля, заключил Абрамов.