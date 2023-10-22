МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Размер пенсионных выплат и сумма индексации могут значительно отличаться в зависимости от возраста, профессии, географии и ряда других факторов, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам напомнили, на сколько увеличатся пенсии в 2024 году

По его словам, важную роль играет географический фактор. "Жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем получают традиционно одни из самых высоких выплат после выхода на заслуженный отдых. Это объясняется тяжелейшими условиями труда", — говорит эксперт.

Также есть понятие "пенсия за выслугу лет". Оно применимо к федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава. Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии, указывает юрист.

Дополнительная помощь от государства полагается пенсионерам, на иждивении которых находятся близкие родственники. Надбавка в размере 7567,33 рублей положена российским пенсионерам старше 80 лет.

Граждане, проработавшие более 30 лет в сельской местности, также имеют право на повышенную пенсию.

Еще один вид доплаты к пенсии — ежемесячная денежная выплата. Она полагается льготным категориям граждан: ветеранам, людям с инвалидностью, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России, Героям СССР, Героям Соцтруда, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим от радиации.

Кроме того, существует социальная доплата до прожиточного минимума.

Таким образом, пенсия каждого конкретного человека — это совокупность факторов. "Соответственно, если с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,5 процентов, то и прибавка в денежном, а не процентном выражении, будет разная", — подытожил Виноградов.