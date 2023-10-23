МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Увеличение объема торговли товарами российского экспорта за рубли неоднозначно влияет на курс, однако эту ситуацию можно обратить в свою пользу, если за импортные товары мы тоже будем платить в нацвалюте. Возможно ли это и чем обернется, читайте в материале "Прайма". Доллар по 100 уже не удивит. Рубль готовит сюрпризы осенью

Выручка от экспорта

Согласно данным Банка России, после перерыва в полтора года возобновившего публикацию отчетов о структуре валют экспорта и импорта, в августе текущего года 53 процента платежей из стран Европы за российские товары пришлось на рубли. Эта динамика наблюдается уже почти год — впервые доля рубля превысила доллары и евро в сентябре 2022 года.

На втором месте страны Карибского бассейна: они рассчитываются с Россией в рублях в половине сделок. Доля рублевых платежей стран Азии превышает 36 процентов, Африки — 11 процентов. В целом же "токсичные" валюты в расчетах с Азией и Африкой понемногу уступают если не рублю, то валютам "дружественным", в первую очередь, юаню.

Верными недружественным валютам пока остаются государства американского континента — в них проходит более 76 процентов денежного объема торговых операций.

Переход во взаимной торговле от доллара и евро к рублю и "дружественным" валютам затевался давно, но шел вяло до весны 2022 года. Именно тогда Россия объявила, что будет продавать газ недружественным странам только за рубли, параллельно активизировав сделки с дружественными государствами в своей и их валютах.

На самом деле это выгодно и партнерам, иначе бы они этого не делали, уверен завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

"Любая страна может иметь рублевую выручку от экспорта товаров в Россию, тогда рубли удобно использовать для покупки нефти и газа. Также любая страна может быть готова покупать ресурсы за рубли, если это дает более выгодную цену и необходимые объемы поставок", — пояснил он.

На руку им играет динамика валютных курсов: в этом году рубль просел к доллару почти на 30 процентов. Не исключены и проблемы инфраструктурного характера, поскольку поступление в Россию "недружественных" валют ограничено санкциями, отметила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.

Еще один довод за: для импортеров сырья, которые рассчитываются с Россией в рублях, снижается вероятность введения санкций со стороны Запада. Можно вообще обходить западные платежные системы, проводя средства по другим каналам.

Три источника рублей

Откуда наши контрагенты берут рубли? Все очень просто: для этого у них есть три способа. Первый — получение в качестве оплаты за импорт. Доля сделок в рубле здесь ниже, чем в случае с экспортом, но она есть. Вырученные за свою продукцию рубли экспортеры из других стран перепродают импортерам, а те уже тратят их на российские товары.

Второй способ — вывод рублей в другие страны по неторговым каналам — переводы родственникам и прочие варианты. Это особенно актуально для ближнего зарубежья, где рубли порой имеют хождение (пусть неофициально) наравне с местной и мировыми валютами. Этот отток уже заставил ЦБ задуматься об ограничениях на вывод из России нацвалюты.

И, наконец, третий способ классический — покупка рублей за валюту на Мосбирже. Делают это не сами компании, а обслуживающие их финансовые структуры. Сейчас к российским валютным торгам допущены банки и брокеры из более чем трех десятков стран. Это один из важных источников поступления в страну валюты.

Колебания курса

У экспертов нет единого мнения по поводу влияния роста объема сделок в рублях на нашу нацвалюту. В целом это сокращает поступление в страну валюты, что ослабляет курс. При этом растущий импорт создает повышенный спрос именно на валюту, отличную от рубля.

В прошлом году, когда импорт резко упал, это было не столь важно, но в этом году он практически восстановился до докризисного уровня. В итоге рубль оказался под давлением. "И это несмотря на то, что импорт из "недружественных" стран был значительно замещен товарами с "дружественных" рынков", — констатирует Симонова. Выбора нет: Европа платит России за самое ценное

Кроме того, все помнят ситуацию с зависшими на счетах у российских экспортеров рупиями, которые оказалось невозможно вывести из Индии. Это проблема, по данным властей обеих стран, практически решена, но не исключено ее повторение при масштабировании расчетов в прочих местных валютах.

С другой стороны, торговля за рубли создает спрос на них со стороны импортеров. Они могли бы покупать их на Мосбирже, что обеспечило бы приток иностранной валюты. Но многое зависит от того, чем именно Россия платит за импорт, считает Абрамов. Если он растет, а платежи в основном осуществляются в долларах и евро, в один не самый прекрасный момент их может не хватить. Это уронит рубль даже при увеличении его доли в российском экспорте.

Без жестких запретов

Со своей стороны, Банк России и правительство пытаются восстановить баланс, предприняв меры, которые должны оказать сдерживающее влияние на ослабление рубля. Это и повышение ключевой ставки до 13 процентов, призванное, в том числе, снизить темпы роста импорта, и возвращение обязательной продажи валютной выручки импортерам. Стало хуже, но не тем. Запад признал провал нефтяных санкций против России

Не исключено, что вслед за этим могут быть введены ограничения по импорту за валюту, отличную от рубля. Однако ручные меры регулирования курса, например, введение ограничений на импорт, вряд ли окажут желаемое воздействие, полагают эксперты. Так, импорт влияет не только на курс и показатели инфляции, но и на инвестиционную деятельность компаний. От него зависит эффективность работы бизнеса.

Дополнительные ограничения в условиях, когда участники рынка и так действуют под давлением масштабных рестрикций, могут создать для них новые трудности и привести к дисбалансам рынка и повышению волатильности курса. Это станет негативом для экономики, которая только-только начала набирать обороты.

Тем временем, уже принятые меры с некоторым лагом во времени смогут укрепить рубль. В качестве нижней планки называют 90 рублей за доллар, более благоприятные для нацвалюты прогнозы эксперты делают с осторожностью. Однако они не исключают, что при ручном регулировании возможно и достижение уровня 70-80 рублей за доллар.