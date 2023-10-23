МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. При выходе на пенсию человек может обнаружить, что часть его рабочего стажа "пропала". Какие ошибки приводят к потере и как их вовремя обнаружить и исправить, агентству "Прайм" рассказывает ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Юрист раскрыла, какие долги нельзя взыскать с пенсионера

Порой из-за технических сбоев в программном обеспечении СФР те или иные сведения о стаже перестают отражаться на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) пенсионера. Такие проблемы оперативно улаживает сам Социальный фонд, они не требуют от гражданина каких-либо действий.

Вторая группа ошибок связана с действиями или бездействием работодателя, ответственного за сбор и передачу информации о трудовой деятельности работника.

Если работодатель использует схему серых заработных плат, это всегда невыгодно для сотрудника.

"Занижая размер официальной зарплаты, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере. Эти периоды работы учитываются в страховом стаже работника, но пенсионный коэффициент, а значит, размер пенсии занижается", — говорит эксперт.

Иногда работодатель пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов. В этом случае доказывать стаж и принуждать работодателя к уплате взносов придется через суд.

Наконец, работодатели могут просто халатно подходить к оформлению трудовых отношений и передаче сведений в Социальный фонд. К примеру, неверно указывают дату заключения трудового договора, даты начала и окончания отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком. Исправить эти ошибки можно, обратившись к работодателю, или через суд.

Могут также возникнуть проблемы с трудовым стажем, накопленным до перехода к системе обязательного пенсионного страхования в 2002 году.

Если такие данные пропали, будущему пенсионеру необходимо обратиться в территориальное отделение СФР и документально подтвердить отсутствующие на ИЛС периоды работы — представить трудовую книжку, трудовые договоры, выписки из приказов приема на работу, ведомости на выплату зарплаты.