МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. С 1 февраля 2024 года будут повышены многие выплаты и пособия, связанные с рождением и воспитанием детей. Как правило, их получают женщины, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Названа выплата от государства, которая резко вырастет в 2024 году

Значительнее всего вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас оно составляет 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится на 48 процентов, до 49 123 рублей. В 2025 году детская "максималка" составит 68 996 рублей — рост более, чем в два раза к нынешним цифрам.

"Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было", — отметила экономист.

Кроме того, будут проиндексированы материнский капитал и пособие по беременности и родам. Маткапитал увеличат на 44 тысячи рублей, если это первый ребенок, а на второго — на 58 тысяч рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет в следующем порядке: с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году.

Увеличатся и другие выплаты — единовременное пособие при рождении ребенка, оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 18 лет, пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Но пока размер индексации уточняется, уточняет эксперт. Госдума одобрила повышение МРОТ с 1 января до 19 242 рублей

Повышение некоторых детских выплат привязано к увеличению МРОТ — с 1 января он будет проиндексирован на 18,5 процента до 19,242 рублей. "Соответственно, вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе", — разъясняет Иванова-Швец.

Такие семьи могут рассчитывать и на другие льготы, которые с 2024 года тоже будут повышены. Это выплаты малообеспеченным беременным, детям, льготы учащимся и студентам и другие.