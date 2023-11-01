МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Текущий момент выглядит оптимальным для открытия банковского вклада. В дальнейшем спрос на них может усилиться, в этом случае вероятно снижение ставок, рассказал агентству "Прайм" экономист Константин Церазов. Аналитик предупредил о скором развороте рубля

Он напомнил, что накануне последнего заседания Банка России участники рынка ожидали повышение ключевой ставки примерно на два процентных пункта, то есть с 13 до 15 процентов, к марту 2024 года. "Регулятор не стал медлить и одномоментно реализовал эти ожидания, что, по-видимому, значительно снижает вероятность нового повышения ставки в ближайшие месяцы", — считает эксперт.

Ключевая ставка оказывает непосредственное влияние на доходность по банковским вкладам и кредитам. Ее повышение вынуждает банки увеличивать ставки по депозитам. Это делает сбережения привлекательнее. Параллельно "дорожают" кредиты, что снижает интерес к текущему потреблению.

Экономист отмечает и значительный рост рубля — за последние 20 дней он укрепился к доллару примерно на 8,5 процента. Это также повышает привлекательность сбережений за счет снижения инфляционных ожиданий населения.

"Таким образом, с учетом того, что ключевая ставка, видимо, уже достигла пика текущего цикла или находится близко к нему, момент выглядит оптимальным для открытия банковского вклада. В дальнейшем — по мере стабилизации рубля и снижения инфляционных ожиданий населения — спрос на банковские вклады может усиливаться, тогда банки снизят ставки по ним", — объясняет эксперт.

Иными словами, вполне возможно, что проценты по банковским вкладам или уже достигли пика или вот-вот это сделают, заключил Церазов.