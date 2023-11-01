Экономист Церазов: лучше всего открыть вклад сейчас, потом ставки могут упасть
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Текущий момент выглядит оптимальным для открытия банковского вклада. В дальнейшем спрос на них может усилиться, в этом случае вероятно снижение ставок, рассказал агентству "Прайм" экономист Константин Церазов.
Он напомнил, что накануне последнего заседания Банка России участники рынка ожидали повышение ключевой ставки примерно на два процентных пункта, то есть с 13 до 15 процентов, к марту 2024 года. "Регулятор не стал медлить и одномоментно реализовал эти ожидания, что, по-видимому, значительно снижает вероятность нового повышения ставки в ближайшие месяцы", — считает эксперт.
Ключевая ставка оказывает непосредственное влияние на доходность по банковским вкладам и кредитам. Ее повышение вынуждает банки увеличивать ставки по депозитам. Это делает сбережения привлекательнее. Параллельно "дорожают" кредиты, что снижает интерес к текущему потреблению.
Экономист отмечает и значительный рост рубля — за последние 20 дней он укрепился к доллару примерно на 8,5 процента. Это также повышает привлекательность сбережений за счет снижения инфляционных ожиданий населения.
"Таким образом, с учетом того, что ключевая ставка, видимо, уже достигла пика текущего цикла или находится близко к нему, момент выглядит оптимальным для открытия банковского вклада. В дальнейшем — по мере стабилизации рубля и снижения инфляционных ожиданий населения — спрос на банковские вклады может усиливаться, тогда банки снизят ставки по ним", — объясняет эксперт.
Иными словами, вполне возможно, что проценты по банковским вкладам или уже достигли пика или вот-вот это сделают, заключил Церазов.
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