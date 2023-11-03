МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Задолженность может возникнуть даже по тем кредитным картам, которые фактически не используются клиентом банка, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Кредитная карта: отличие от кредита, как оформить и грамотно использовать

Часто при оформлении разных банковских продуктов клиентам предлагают заодно оформить кредитные карты. И если в одних случаях это действительно "свободное предложение", то в других — навязывание или введение в заблуждение относительно обязанности приобретения услуги.

Сама кредитная карта — это всего лишь материальный носитель, который привязан к определенному счету. "Поэтому отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности, если указанный счет является источником финансирования банковского обслуживания или других банковских продуктов", — разъясняет адвокат.

По общему правилу активацией карты является первая операция со вводом ПИН-кода, получение выписки по счету со вводом ПИН-кода, получение информации о состоянии баланса через банкоматы.

"Однако банки могут устанавливать и иные способы и периоды активации, в том числе в момент выдачи самой карты при подписании расписки о получении", — предупреждает эксперт.

В каких случаях может возникнуть задолженность по счету, к которой привязана кредитная карта? Например, если по условиям договора плата за банковское обслуживание проводится именно с этого счета. "При этом клиент может узнать о списании как через месяц, так и через год, если не ознакомился с условием при подписании договора", — предупреждает юрист. Юрист научил, как законно исправить кредитную историю

Другой вариант — если с этого счета оплачивают дополнительные услуги, например, платное СМС-информирование, подписку на сервисы банка. Когда он пуст, обязательные платежи идут с кредитки.

То же происходит, если клиент дал согласие на погашение возникающих задолженностей по другим счетам с того счета, к которому привязана кредитка.

Поэтому всегда важно внимательно изучить все условия договора с банком еще до его подписания. Если вы хотите закрыть кредитную карту, нужно сначала погасить долг, если он есть, а затем подать в банк заявление о расторжении договора и закрытии счета. Адвокат рекомендует взять справку об этом, чтобы избежать споров в дальнейшем.