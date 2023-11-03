Аналитик "Финам": золото скупают из-за геополитики и для страховки от инфляции
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия, как и другие страны, наращивает покупку золота с целью диверсификации резервов и в поисках оптимальной защиты от кризисов. Почему в текущей ситуации такая стратегия оптимальна и что делать простым гражданам — в материале "Прайм".
По итогам сентября Россия нарастила свой золотой запас на 44 тонны до рекордных 2,36 тыс. тонн. По этому показателю мы остаемся на пятом месте в мире. На первом месте по-прежнему США с 8,1 тыс. тонн, на втором Германия (3,35 тыс. тонн). "Бронза" у Италии с 2,45 тыс. тонн. В топ-10 мировых лидеров по золотому запасу входят Франция, Швейцария, Китай, Турция и Япония.
Большинство из этих стран тоже активно увеличивают покупку золота — по разным причинам. Одни не слишком доверяют собственным валютам, другие диверсифицируют риски, третьи не могут иметь в заначке доллары или евро просто потому что для них они — не иностранные, а свои. А по правилам в резервах должна быть именно чужая валюта. Приходится делать акцент на золоте.
По данным Всемирного совета по золоту, чистые покупки драгметалла центральными банками для пополнения резервов в третьем квартале составили 337 тонн. Это третий по величине показатель за всю историю расчетов. За девять месяцев 2023 года покупки центробанков составили 800 тонн (+14% год к году). Лидировал Народный банк Китая — в третьем квартале он увеличил свои золотые резервы на 78 тонн, а с начала года — на 181 тонну. Это 4% от общего объема резервов.
"Интерес центробанков к золоту может быть связан с обострившимися геополитическими противоречиями. Кроме того, золото традиционно рассматривается многими как инструмент хеджирования в периоды высокой инфляции в мире", — пояснила руководитель отдела макроэкономичекского анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
Причины, по которым Китай скупает золото, очевидны. Это помогает ему сохранять экономический суверенитет и снизить зависимость от США. Более того, китайские власти поддерживают глобальную дедолларизацию, расширяя зону торговли в нацвалютах с другими странами. Так строится альтернативная глобальная экономика, которая должна положить конец доминированию Запада.
В России доля золота в составе резервов росла активнее всего после 2014 года (примерно с 10% до 17%) и после 2018 года (с 17% до 24%). "Рост доли золота, как и в целом большинство изменений структуры резервов за последние годы, связаны с реакцией на случившиеся либо ожидавшиеся пакеты санкций", — отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Излишки — в кубышку
Золотой запас находится в ведении центробанков или министерств финансов стран. Где они берут золото? В основном покупают на мировом рынке или у собственных производителей. Это должны быть слитки стандарта London good delivery. Их изготавливают более 60 производителей в почти трех десятках стран.
В России есть несколько аффинажных заводов, прошедших аккредитацию в Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов и получивших сертификат List of Acceptable Melters and Assaver (LBMA). Из-за санкций они потеряли статус good delivery, однако по-прежнему производят продукцию по этому стандарту. Частично она и поступает в резервы.
Золото — часть золотовалютных или международных резервов. Государства создают их за счет избыточных доходов, не тратя все подчистую, а складывая запас в копилку. В России источник формирования резервов — превышение нефтегазовых доходов над установленным базовым уровнем. Проще говоря, все, что выше планки отсечения, идет не на текущее потребление, а в копилку.
И этих излишков становится больше, ведь наши доходы от экспорта растут. По данным Международного энергетического агентства, только в сентябре они увеличились на 1,8 миллиарда долларов, что стало рекордом с июля прошлого года. Средняя цена нефти Urals за октябрь — более 80 долларов, тогда как планка отсечения в бюджет, согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу — 60 долларов за баррель. Получается, страна откладывает около четверти того, что заработала, на продаже сырья.
Лучший выбор
Что на эти деньги можно купить? Сейчас — только юани и золото. Из-за санкций копить доллары и евро Россия сейчас не может, а избыток юаней в резервах не нужен. Это поставило бы нас в зависимость уже от китайской экономики.
Направить излишек нефтегазовых доходов на покрытие дефицита бюджета нельзя — это противоречит бюджетному правилу, напомнила Беленькая. А если пустить эти деньги в экономику, на текущее потребление, последует скачок инфляции. Покупка золота, напротив, снизит, по крайней мере, временно спрос на валюту и позволит укрепить рубль, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко.
К тому же, как ни крути, золото — вечная ценность, актив-убежище, который выручит в эпоху падения доверия к доллару и глобального кризиса Бреттон-Вудской системы. Ведь американская валюта де-факто не обеспечена ничем, кроме колоссального долга. А золото, как и прочие металлы, нефть, продовольствие — реальный осязаемый актив, который исторически всегда растет в цене.
Правда, высокого дохода он не принесет — активы-убежища предназначены не для этого, а для хеджирования рисков. Но именно с этой целью золото копят и центробанки, и коммерческие структуры, и частные инвесторы.
Альтернатива доллару
Более того, на фоне экономической нестабильности и всеобщего ожидания ускорения инфляции простые граждане тоже вкладывают в золото. Оно защищено от валютных рисков и всегда ликвидно — что бы ни происходило на фондовом рынке. Как минимум, вложения в золото нужны для диверсификации — если просядет один актив, вырастет другой. В итоге, по прогнозам экспертов, в этом году будет побит прошлогодний рекорд скупки инвестиционного золота физлицами — 75 миллионов тонн.
Тем более, правительство России способствует таким вложениям. До конца 2023 года отменен налог на доходы физических лиц при продаже золота с положительным дисконтом. Кроме того, отменен НДС при покупке гражданами слитков в банках. Это было сделано, чтобы предложить людям альтернативу вложениям в доллар на фоне нестабильной геополитической ситуации и санкций.
Еще один способ — покупка золотых монет. Они бывают коллекционные и инвестиционные. Вторые предпочтительнее для непрофессиональных инвесторов, поскольку их легче продать.
Можно вовсе не связываться с физическим золотом и открыть обезличенный металлический счет, купив его виртуально по текущей стоимости. Это выгоднее с точки зрения сохранности, плюс всегда можно продать металл онлайн и получить наличные деньги. Однако тем, кто владел счетом менее трех лет и заработал более 250 тысяч рублей за год, при закрытии придется заплатить налог на доход. Кроме того, ОМС не застрахован, как обычный вклад, поэтому в случае краха банка гарантированную выплату от Агентства страхования вкладов его владелец не получит.
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