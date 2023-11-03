МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия, как и другие страны, наращивает покупку золота с целью диверсификации резервов и в поисках оптимальной защиты от кризисов. Почему в текущей ситуации такая стратегия оптимальна и что делать простым гражданам — в материале "Прайм". Россия в сентябре нарастила золотой запас до рекордного уровня

По итогам сентября Россия нарастила свой золотой запас на 44 тонны до рекордных 2,36 тыс. тонн. По этому показателю мы остаемся на пятом месте в мире. На первом месте по-прежнему США с 8,1 тыс. тонн, на втором Германия (3,35 тыс. тонн). "Бронза" у Италии с 2,45 тыс. тонн. В топ-10 мировых лидеров по золотому запасу входят Франция, Швейцария, Китай, Турция и Япония.

Большинство из этих стран тоже активно увеличивают покупку золота — по разным причинам. Одни не слишком доверяют собственным валютам, другие диверсифицируют риски, третьи не могут иметь в заначке доллары или евро просто потому что для них они — не иностранные, а свои. А по правилам в резервах должна быть именно чужая валюта. Приходится делать акцент на золоте.

По данным Всемирного совета по золоту, чистые покупки драгметалла центральными банками для пополнения резервов в третьем квартале составили 337 тонн. Это третий по величине показатель за всю историю расчетов. За девять месяцев 2023 года покупки центробанков составили 800 тонн (+14% год к году). Лидировал Народный банк Китая — в третьем квартале он увеличил свои золотые резервы на 78 тонн, а с начала года — на 181 тонну. Это 4% от общего объема резервов.

"Интерес центробанков к золоту может быть связан с обострившимися геополитическими противоречиями. Кроме того, золото традиционно рассматривается многими как инструмент хеджирования в периоды высокой инфляции в мире", — пояснила руководитель отдела макроэкономичекского анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Причины, по которым Китай скупает золото, очевидны. Это помогает ему сохранять экономический суверенитет и снизить зависимость от США. Более того, китайские власти поддерживают глобальную дедолларизацию, расширяя зону торговли в нацвалютах с другими странами. Так строится альтернативная глобальная экономика, которая должна положить конец доминированию Запада.

В России доля золота в составе резервов росла активнее всего после 2014 года (примерно с 10% до 17%) и после 2018 года (с 17% до 24%). "Рост доли золота, как и в целом большинство изменений структуры резервов за последние годы, связаны с реакцией на случившиеся либо ожидавшиеся пакеты санкций", — отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Излишки — в кубышку

Золотой запас находится в ведении центробанков или министерств финансов стран. Где они берут золото? В основном покупают на мировом рынке или у собственных производителей. Это должны быть слитки стандарта London good delivery. Их изготавливают более 60 производителей в почти трех десятках стран. Учатся у русских. Китай придумал противоядие от санкций Запада

В России есть несколько аффинажных заводов, прошедших аккредитацию в Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов и получивших сертификат List of Acceptable Melters and Assaver (LBMA). Из-за санкций они потеряли статус good delivery, однако по-прежнему производят продукцию по этому стандарту. Частично она и поступает в резервы.

Золото — часть золотовалютных или международных резервов. Государства создают их за счет избыточных доходов, не тратя все подчистую, а складывая запас в копилку. В России источник формирования резервов — превышение нефтегазовых доходов над установленным базовым уровнем. Проще говоря, все, что выше планки отсечения, идет не на текущее потребление, а в копилку.

И этих излишков становится больше, ведь наши доходы от экспорта растут. По данным Международного энергетического агентства, только в сентябре они увеличились на 1,8 миллиарда долларов, что стало рекордом с июля прошлого года. Средняя цена нефти Urals за октябрь — более 80 долларов, тогда как планка отсечения в бюджет, согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу — 60 долларов за баррель. Получается, страна откладывает около четверти того, что заработала, на продаже сырья.

Лучший выбор

Что на эти деньги можно купить? Сейчас — только юани и золото. Из-за санкций копить доллары и евро Россия сейчас не может, а избыток юаней в резервах не нужен. Это поставило бы нас в зависимость уже от китайской экономики.

Направить излишек нефтегазовых доходов на покрытие дефицита бюджета нельзя — это противоречит бюджетному правилу, напомнила Беленькая. А если пустить эти деньги в экономику, на текущее потребление, последует скачок инфляции. Покупка золота, напротив, снизит, по крайней мере, временно спрос на валюту и позволит укрепить рубль, считает гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко.

К тому же, как ни крути, золото — вечная ценность, актив-убежище, который выручит в эпоху падения доверия к доллару и глобального кризиса Бреттон-Вудской системы. Ведь американская валюта де-факто не обеспечена ничем, кроме колоссального долга. А золото, как и прочие металлы, нефть, продовольствие — реальный осязаемый актив, который исторически всегда растет в цене. Все за свои: Россия и БРИКС задумали новый доллар

Правда, высокого дохода он не принесет — активы-убежища предназначены не для этого, а для хеджирования рисков. Но именно с этой целью золото копят и центробанки, и коммерческие структуры, и частные инвесторы.

Альтернатива доллару

Более того, на фоне экономической нестабильности и всеобщего ожидания ускорения инфляции простые граждане тоже вкладывают в золото. Оно защищено от валютных рисков и всегда ликвидно — что бы ни происходило на фондовом рынке. Как минимум, вложения в золото нужны для диверсификации — если просядет один актив, вырастет другой. В итоге, по прогнозам экспертов, в этом году будет побит прошлогодний рекорд скупки инвестиционного золота физлицами — 75 миллионов тонн.

Тем более, правительство России способствует таким вложениям. До конца 2023 года отменен налог на доходы физических лиц при продаже золота с положительным дисконтом. Кроме того, отменен НДС при покупке гражданами слитков в банках. Это было сделано, чтобы предложить людям альтернативу вложениям в доллар на фоне нестабильной геополитической ситуации и санкций.

Еще один способ — покупка золотых монет. Они бывают коллекционные и инвестиционные. Вторые предпочтительнее для непрофессиональных инвесторов, поскольку их легче продать.

Можно вовсе не связываться с физическим золотом и открыть обезличенный металлический счет, купив его виртуально по текущей стоимости. Это выгоднее с точки зрения сохранности, плюс всегда можно продать металл онлайн и получить наличные деньги. Однако тем, кто владел счетом менее трех лет и заработал более 250 тысяч рублей за год, при закрытии придется заплатить налог на доход. Кроме того, ОМС не застрахован, как обычный вклад, поэтому в случае краха банка гарантированную выплату от Агентства страхования вкладов его владелец не получит.