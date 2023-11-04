МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Период значительного укрепления рубля закончен — на следующей после праздников неделе доллар может укрепиться до 94,5, что отвечает текущим интересам экспортеров. Хотя многое зависит от динамики нефтяных цен, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. 

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге

Аналитик предупредил о скором развороте рубля

Он напомнил, что в конце уходящей недели, несмотря на внешнее давление, рубль по-прежнему поддерживала жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами. На основной сессии в пятницу доллар торговался на уровне 92,6 рублей, что выше ключевой поддержки 92 рубля.

"Если американская валюта сможет удержать позиции выше этого уровня до 7 ноября, существует вероятность дальнейшего ослабления рубля вопреки фундаментальным факторам, поддерживающим национальную валюту", — прогнозирует аналитик.

Чтобы вернуть рост курса доллара к отметке 97,5 покупателям американской валюты необходимо преодолеть сопротивление на уровне 94,5 рубля. Экспортеры заинтересованы в ослаблении рубля, поэтому в текущих условиях они будут откладывать продажу валютной выручки, чтобы подать ее по более выгодному курсу. Таким образом, в ближайшее время целевой ориентир по доллару составляет 94,5 рубля.

Оптимистичный сценарий подразумевает снижение курса доллара до 90 рублей и ниже. Однако с 9 октября рубль уже укрепился на 9% к доллару, и анализ текущей ценовой модели указывает на готовность участников рынка к продаже российской валюты.

Важно продолжать отслеживать динамику доллара и цен на нефть. Стоимость барреля Brent сейчас составляет 86,87 долларов. На следующей неделе возможна коррекция вверх после падения цен до уровня 89,5-90 долларов. Снижение индекса доллара и рост цен на нефть могут позитивно повлиять на укрепление позиций рубля.

Что касается пары евро/рубль, здесь ситуация неоднозначная. Вполне вероятно снижение курса евро до 96 рублей. В настоящее время рубль имеет слабые позиции к европейской валюте на фоне ее укрепления на мировом валютном рынке. Если в следующую неделю давление на рубль сохранится, то целевым уровнем может стать отметка в 101 рубль. Для пары юань/рубль просматривается восходящая коррекция с возможным ростом курса китайской валюты до 13 рублей.