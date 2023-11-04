МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Период значительного укрепления рубля закончен — на следующей после праздников неделе доллар может укрепиться до 94,5, что отвечает текущим интересам экспортеров. Хотя многое зависит от динамики нефтяных цен, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик предупредил о скором развороте рубля

Он напомнил, что в конце уходящей недели, несмотря на внешнее давление, рубль по-прежнему поддерживала жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами. На основной сессии в пятницу доллар торговался на уровне 92,6 рублей, что выше ключевой поддержки 92 рубля.

"Если американская валюта сможет удержать позиции выше этого уровня до 7 ноября, существует вероятность дальнейшего ослабления рубля вопреки фундаментальным факторам, поддерживающим национальную валюту", — прогнозирует аналитик.

Чтобы вернуть рост курса доллара к отметке 97,5 покупателям американской валюты необходимо преодолеть сопротивление на уровне 94,5 рубля. Экспортеры заинтересованы в ослаблении рубля, поэтому в текущих условиях они будут откладывать продажу валютной выручки, чтобы подать ее по более выгодному курсу. Таким образом, в ближайшее время целевой ориентир по доллару составляет 94,5 рубля.

Оптимистичный сценарий подразумевает снижение курса доллара до 90 рублей и ниже. Однако с 9 октября рубль уже укрепился на 9% к доллару, и анализ текущей ценовой модели указывает на готовность участников рынка к продаже российской валюты.

Важно продолжать отслеживать динамику доллара и цен на нефть. Стоимость барреля Brent сейчас составляет 86,87 долларов. На следующей неделе возможна коррекция вверх после падения цен до уровня 89,5-90 долларов. Снижение индекса доллара и рост цен на нефть могут позитивно повлиять на укрепление позиций рубля.

Что касается пары евро/рубль, здесь ситуация неоднозначная. Вполне вероятно снижение курса евро до 96 рублей. В настоящее время рубль имеет слабые позиции к европейской валюте на фоне ее укрепления на мировом валютном рынке. Если в следующую неделю давление на рубль сохранится, то целевым уровнем может стать отметка в 101 рубль. Для пары юань/рубль просматривается восходящая коррекция с возможным ростом курса китайской валюты до 13 рублей.