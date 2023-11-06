Эксперт Мясоедов: рядом с умной техникой лучше не обсуждать личные и бизнес-темы
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Риски, связанные с использованием умной техники, подчас превышают преимущества ее полезных свойств, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Алгоритмы любого умного гаджета базируются на машинном обучении. "Но значительная, если не основная, часть данных для совершенствования умных девайсов возникает не сама по себе, а появляется из наших с вами привычек, слов и действий", — пояснил эксперт.
Для сохранения личного пространства в операционных системах устройств предусмотрены различные уведомления о записи и слежке. Однако нет единого стандарта, регулирующего границы между действительно частным и публичным. Также далеко не все производители уделяют должное внимание вопросам конфиденциальности.
"Чтобы сохранять приватность и быть в безопасности, необходимо ограничивать обсуждение личных и деловых вопросов в присутствии электронных помощников. Крайне важно приобретать технику уважаемых брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств", — предупреждает эксперт.
Умные замки лучше вообще не использовать на входной двери — при компрометации такого девайса злоумышленник может проникнуть в ваше жилище.
Приложения для управления гаджетами не стоит обогащать лишними данным. Периодически мы заполняем ненужные поля при регистрации в ПО — в результате полный профайл "уходит, неизвестно куда".
После этого спам-звонки от маркетологов могут показаться безобидными шалостями в сравнении с таргетированными атаками хакеров на ваши смартфоны. Такие атаки, по словам специалиста, планируют, опираясь на оставленные пользователями данные вкупе с информацией, получаемой от датчиков, встроенных в смарт-устройства.
"Перед тем как покупать очередной умный чайник или пылесос, спросите себя, действительно ли эта вещь вам необходима. Ведь иногда в погоне за трендами мы обставляем дом технологичными, но весьма бесполезными и даже опасными гаджетами", — заключил Мясоедов.
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