МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Риски, связанные с использованием умной техники, подчас превышают преимущества ее полезных свойств, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт предупредил о возможной блокировке "умной" бытовой техники

Алгоритмы любого умного гаджета базируются на машинном обучении. "Но значительная, если не основная, часть данных для совершенствования умных девайсов возникает не сама по себе, а появляется из наших с вами привычек, слов и действий", — пояснил эксперт.

Для сохранения личного пространства в операционных системах устройств предусмотрены различные уведомления о записи и слежке. Однако нет единого стандарта, регулирующего границы между действительно частным и публичным. Также далеко не все производители уделяют должное внимание вопросам конфиденциальности.

"Чтобы сохранять приватность и быть в безопасности, необходимо ограничивать обсуждение личных и деловых вопросов в присутствии электронных помощников. Крайне важно приобретать технику уважаемых брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств", — предупреждает эксперт.

Умные замки лучше вообще не использовать на входной двери — при компрометации такого девайса злоумышленник может проникнуть в ваше жилище.

Приложения для управления гаджетами не стоит обогащать лишними данным. Периодически мы заполняем ненужные поля при регистрации в ПО — в результате полный профайл "уходит, неизвестно куда".

После этого спам-звонки от маркетологов могут показаться безобидными шалостями в сравнении с таргетированными атаками хакеров на ваши смартфоны. Такие атаки, по словам специалиста, планируют, опираясь на оставленные пользователями данные вкупе с информацией, получаемой от датчиков, встроенных в смарт-устройства.

"Перед тем как покупать очередной умный чайник или пылесос, спросите себя, действительно ли эта вещь вам необходима. Ведь иногда в погоне за трендами мы обставляем дом технологичными, но весьма бесполезными и даже опасными гаджетами", — заключил Мясоедов.