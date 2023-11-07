Специалист Закарян: уведомления от ненужных приложений смартфона лучше отключить
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Некоторые возможности и сервисы смартфона лучше полностью отключить — это уменьшит расход заряда батареи и ограничит доступ к личным данным владельца, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
В первую очередь это касается уведомлений от приложений, если для пользователя они совсем не обязательны. "Постоянно всплывающие уведомления значительно ускоряют расход заряда", — уверяет специалист.
В большинстве телефонов в настройках можно отключить возможность присылать уведомления отдельным приложениям. Оставить их нужно только там, где они действительно важны — например, в мессенджерах и банковских приложениях.
Запрет сайтам на отправку уведомлений на телефон нужно указать и в настройках браузера.
Также эксперт рекомендует отключить работу в фоновом режиме для большинства приложений. "Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам", — предупреждает Закарян.
Еще одна функция смартфона, которая может замедлять его работу и распространять информацию о местонахождении пользователя — геолокация. Для большинства приложений эта информация не требуется постоянно, поэтому им можно полностью отключать доступ к отслеживанию местоположения.
Оставить геолокацию включенной нужно лишь в приложениях, которые без этого не смогут корректно работать, — например, это сервисы для заказа такси или карты, пояснил специалист.
https://1prime.ru/exclusive/20231107/842140700.html