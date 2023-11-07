МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Некоторые возможности и сервисы смартфона лучше полностью отключить — это уменьшит расход заряда батареи и ограничит доступ к личным данным владельца, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Аналитики назвали самые популярные бренды смартфонов

В первую очередь это касается уведомлений от приложений, если для пользователя они совсем не обязательны. "Постоянно всплывающие уведомления значительно ускоряют расход заряда", — уверяет специалист.

В большинстве телефонов в настройках можно отключить возможность присылать уведомления отдельным приложениям. Оставить их нужно только там, где они действительно важны — например, в мессенджерах и банковских приложениях.

Запрет сайтам на отправку уведомлений на телефон нужно указать и в настройках браузера.

Также эксперт рекомендует отключить работу в фоновом режиме для большинства приложений. "Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам", — предупреждает Закарян.

Еще одна функция смартфона, которая может замедлять его работу и распространять информацию о местонахождении пользователя — геолокация. Для большинства приложений эта информация не требуется постоянно, поэтому им можно полностью отключать доступ к отслеживанию местоположения.

Оставить геолокацию включенной нужно лишь в приложениях, которые без этого не смогут корректно работать, — например, это сервисы для заказа такси или карты, пояснил специалист.