МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Майнинговая отрасль совместно с нефтедобывающими партнерами заинтересована в создании совместных проектов на попутном нефтяном газе (ПНГ) — это выгодно для бизнеса и полезно с точки зрения экологии, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. Россиянам объяснили, что заменит "гаражный" майнинг

"Сейчас доля проектов на ПНГ в портфеле компании составляет более 6% (более 33 МВт) от общей совокупной мощности ЦОДов компании (более 526 МВт). География объектов — Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ", — отметил он.

Даже при учете затрат при строительстве генерации, подготовки площадки и так далее ПНГ во многом интереснее, чем сетевая электроэнергия, так как стоимость киловатт-часа конкурентоспособна и существенно ниже, указал он. Кроме этого, майнинг на ПНГ помогает избежать штрафов за сжигание попутного нефтяного газа в факелах.

Еще один ценный потенциал строительства дата-центров на ПНГ — возможность использовать тепло в целях продовольственной безопасности (вертикальные, традиционные теплицы), и в разы сократить затраты на выращивание овощей, добавил Рунец.

Сейчас высокими темпами растет спрос на энергоемкие вычисления для других задач — обработка графической информации (рендеринг), научно-исследовательская деятельность и др. А это значит, что потребность в электроэнергии и мощностях для энергоемких вычислений будет расти в геометрической прогрессии. Майнинг же уже сейчас создает инфраструктурный фундамент для этих направлений, укрепляя технологический и экономический суверенитет, однако для полной реализации его потенциала необходимо регулирование и введение ОКВЭД. Это ускорит решение многих вопросов, в том числе, налогообложения, заключил эксперт.