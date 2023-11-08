МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Если на карту пришел неожиданный перевод от неизвестного человека или даже компании, стоит насторожиться. Такой перевод вполне может оказаться мошеннической схемой, рассказал агентству "Прайм" юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов. Юрист раскрыл, как мошенники похищают людей на расстоянии

Схема выглядит так: человеку приходит определенная сумма — как правило, несколько сотен, реже тысяч рублей. Затем звонит незнакомец, который представляется сотрудником банка или микрофинансовой организации и рассказывает, что уже одобрен кредит или микрозайм. И поступившая сумма — лишь часть одобренной.

После этого мошенник начнет выведывать персональные данные и реквизиты карты и попросит продиктовать код из СМС-сообщения.

"Ни в коем случае не ведитесь и не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни тем более реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений", — предупреждает юрист.

По его словам, есть два варианта развития событий — либо на жертву оформят микрозайм и действительно переведут деньги, и тогда придется платить по новым правилам до 0,8 процента на всю сумму в день, либо заем оформят, но денег не отправят. "Мошенники переведут их себе, а крайним выставят вас", — предупреждает эксперт.

Он советует ни в коем случае не соглашаться на оформление кредита или микрозайма по телефону.

"Мошенники будут применять психологические уловки, но стойте на своем: заявку не подавали, в заемных средствах не нуждаетесь, никакие данные по телефону передавать не будете", — указывает юрист.

Если все же на вас таким способом оформили микрозайм, немедленно обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и к юристу, который поможет избежать проблем при взыскании "вашего" долга с процентами.

В любом случае, если пришел перевод от неизвестного лица, постарайтесь выяснить, кто это может быть. И обратитесь в свой банк, чтобы эти средства вернули отправителю как переведенные ошибочно, заключил Лисов.