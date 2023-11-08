МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Новый шпионский мод CanesSpy позволяет отслеживать и контролировать активности пользователей WhatsApp, он распространяется в основном через Telegram-каналы. Как обезопасить себя от подобных угроз, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов. Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp

Ранее в "Лаборатории Касперского" обнаружили мод для WhatsApp, который содержит неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android. Мод CanesSpy уже распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках.

По словам Степанова, шпионский мод обладает функциями перехвата и записи сообщений, мониторинга звонков, прослушивания голосовых и видеозаписей, доступа к фотографиям, документам и геолокации, а также выделения сообщений по ключевым словам.

В отличие от других популярных шпионских модов для мессенджеров (mSpy, FlexiSPY, Hoverwatch и Highster Mobile) CanesSpy распространяется через неофициальные магазины приложений, форумы или через приглашения внутри сообществ в мессенджерах. "Обычно пользователи случайно устанавливают этот мод, подумав, что это мощный инструмент для расширения функционала", — поясняет эксперт.

Чтобы обезопасить себя от CanesSpy и подобных угроз, важно загружать приложения только из официальных магазинов, таких, как Google Play Store или App Store, избегать установки неизвестных или сомнительных программ из других мессенджеров, особенно если они требуют разрешений, которые кажутся излишними. WhatsApp изменил интерфейс приложения

Также важно обновлять приложения и операционную систему на своем устройстве до последних версий. Ведь обновления, как подчеркивает специалист, часто включают в себя исправления уязвимостей и проблем безопасности.

"Не переходите по непроверенным ссылкам или приглашениям, поступающим из неизвестных или подозрительных источников, установите антивирусное программное обеспечение на свое устройство и регулярно проверяйте гаджет на наличие вредоносных программ. Будьте также внимательны при вводе личной информации или паролей на своем устройстве", — рекомендует Степанов.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская