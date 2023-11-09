МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Следующая цель для укрепления доллара составляет 90 рублей. Такая вероятность сохраняется до тех пор, пока доллар торгуется ниже 94,5 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик предупредил о скором развороте рубля

В среду курс доллара на Мосбирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября. К концу торгов доллар дешевел к рублю на 0,3%, к евро на 05%, к юаню на 0,4%. Это влияние повышения ключевой ставки — снижается спрос на кредиты, как следствие, на импорт и валюту.

"Дальнейшее укрепление рубля возможно в связи с приближающимся налоговым периодом и обязательной продажей выручки экспортерами", — считает Антонов.

Еще один фактор, который может временно поддержать рубль — возможное очередное повышение ставки в декабре до 16% годовых.

В течение двух недель ослабление доллара до 90 рублей более вероятно, чем его движение обратно на 100 рублей. В ноябре можно ожидать доллар в коридоре 91-95 рублей.

"Пока действует требование к экспортерам обязательно продавать валютную выручку, рубль будет получать поддержку и сильно не ослабится. Когда его отменят, а это будет уже через полгода, доллар снова может возобновить рост", заключил Антонов