МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Более сотни британских компаний признались в обходе введенных против России ограничений — в надежде на то, что им скостят огромные штрафы. Эксперты констатируют: для всего европейского бизнеса запреты стали тяжелым испытанием. В некоторых сферах их соблюдать практически невозможно. Компании сознательно идут на риск, другого выхода у них нет. Поиск лазеек в санкционном законодательстве давно стал общеевропейским трендом. В Британии сделали неожиданное заявление о России

Признались в содеянном

Давно не секрет, что европейские компании охотно закупают все нужное в России через обходные пути. И продолжают поставлять свои товары, невзирая на "самые суровые ограничения". Одна только Великобритания с февраля 2022-го ввела санкции против 1600 физических лиц и компаний. Ограничения затронули металлургию, транспорт, оборонку и финансовый сектор.

И вот, как пишет Financial Times, в страхе перед огромными штрафами 127 британских компаний уведомили правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций. Издание ссылается на запрос, поданный партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин в британский Минфин.

Государство, как пояснил газете источник в британском министерстве финансов, готово пойти навстречу тем, кто признался в нарушении добровольно и не наказывать их строго.

За руку британцев ловили не раз. Не успело вступить в силу эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, их сразу же уличили в покупке "смесей", в основе которых — российская нефть. В июле The Times написала о том, что Лондон позволяет экспортировать в Россию оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива.

Схему разъяснили на примере британской Hill & Smith. В 2022 году она уверяла, что не ведет дела ни с российскими поставщиками, ни с клиентами. Однако торговые данные показали, что одна из ее дочерних фирм продолжает продавать оборудование в Россию. СМИ: Британия позволяет поставлять в Россию оборудование в обход санкций

"Британским компаниям невозможно соблюдать обширные санкции в энергетике, нефтяной промышленности, финансах и военно-техническом сотрудничестве. Например, британская фирма может быть связана с российской энергетической компанией или поставщиком нефтяного оборудования", — указывает Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Мешают посредники

В Евросоюзе предупреждали: "за призрачную торговлю" нарушителей будут наказывать. Меры по борьбе с "уклонистами" заложили еще в 11-й пакет санкций, принятый в июне. По словам евробюрократов, страны "Большой семерки" стремились закрыть лазейки еще быстрее, чем Москва находила новые способы их обойти.

И, судя по всему, Москве это действительно удается. Так особое беспокойство у европейских властей вызывают Турция, Армения, ОАЭ и Казахстан. Все они с весны 2022-го резко нарастили импорт западных технологий. В августе Reuters, ссылаясь на таможенные данные, писал, что российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023-го закупили запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Помогли все те же посредники — Таджикистан, ОАЭ, Турция, Китай и Кыргызстан

Но на днях за руку поймали уже голландцев. Данные статистического бюро Нидерландов (CBS) показали, что во втором квартале местные компании отправили в Турцию товары, попадающие под ограничительные меры, на 869 миллиона евро. Это на 91 процент больше, чем двумя годами ранее. Лавров назвал сумму потерь Евросоюза от антироссийских санкций

Интересно, что экспорт из Нидерландов в Россию во втором квартале 2023-го рухнул на 63 процента по сравнению с 2021-м. А вот в Турцию, напротив, вырос на 42 процента. В страны Евразийского экономического союза и Узбекистан (ЕАЭС+) — на 75 процентов. Вывод очевиден: вся эта продукция далее идет в Россию.

Кризис спроса

Обширные санкции стали суровым испытанием для европейского бизнеса, у него намного более развитые связи с Россией, чем с Ираном или, например, КНДР. И бизнес трезво оценивает обстановку. Особенно — в условиях стагнации европейской экономики.

"Политические элиты Европы и Великобритании, вводя санкции, не рассчитывали на негативный эффект для собственных экономик. Это было ошибкой. И теперь их бизнес испытывает кризис спроса на свою продукцию на мировых рынках, так как многие инвестиционные проекты учитывали поставки в Россию. Началась недобросовестная конкуренция", — отмечает Александр Арский, доцент экономического факультета РУДН.

Экономисты указывают и на еще одну проблему для европейского бизнеса: бегство капиталов из Европы в США в развивающиеся экономики Юго-Восточной Азии и прежде всего в Китай. Учатся у русских. Китай придумал противоядие от санкций Запада

"Обход антироссийских санкций — скорее общий тренд для некоторых европейских компаний, особенно в тех отраслях, где связи с Москвой важны для самого западного бизнеса, — отмечает Дмитрий Осянин. — С другой стороны, их душат юридические обязательства соблюдать запреты".

Все, что остается европейским властям — взывать к совести третьи страны с просьбами или, чаще, с угрозами не помогать России. На встрече глав МИД стран "Большой семерки" посредников пугали "серьезными издержками". В уже анонсированном двенадцатом пакете санкций пропишут новые меры, которые помешают обходить старые. Хотя и в предыдущих все это прописывали — не помогло.