FT: 100 компаний из Великобритании признались в нарушении антироссийских санкций
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Более сотни британских компаний признались в обходе введенных против России ограничений — в надежде на то, что им скостят огромные штрафы. Эксперты констатируют: для всего европейского бизнеса запреты стали тяжелым испытанием. В некоторых сферах их соблюдать практически невозможно. Компании сознательно идут на риск, другого выхода у них нет. Поиск лазеек в санкционном законодательстве давно стал общеевропейским трендом.
Признались в содеянном
Давно не секрет, что европейские компании охотно закупают все нужное в России через обходные пути. И продолжают поставлять свои товары, невзирая на "самые суровые ограничения". Одна только Великобритания с февраля 2022-го ввела санкции против 1600 физических лиц и компаний. Ограничения затронули металлургию, транспорт, оборонку и финансовый сектор.
И вот, как пишет Financial Times, в страхе перед огромными штрафами 127 британских компаний уведомили правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций. Издание ссылается на запрос, поданный партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин в британский Минфин.
Государство, как пояснил газете источник в британском министерстве финансов, готово пойти навстречу тем, кто признался в нарушении добровольно и не наказывать их строго.
За руку британцев ловили не раз. Не успело вступить в силу эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, их сразу же уличили в покупке "смесей", в основе которых — российская нефть. В июле The Times написала о том, что Лондон позволяет экспортировать в Россию оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива.
Схему разъяснили на примере британской Hill & Smith. В 2022 году она уверяла, что не ведет дела ни с российскими поставщиками, ни с клиентами. Однако торговые данные показали, что одна из ее дочерних фирм продолжает продавать оборудование в Россию.
"Британским компаниям невозможно соблюдать обширные санкции в энергетике, нефтяной промышленности, финансах и военно-техническом сотрудничестве. Например, британская фирма может быть связана с российской энергетической компанией или поставщиком нефтяного оборудования", — указывает Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Мешают посредники
В Евросоюзе предупреждали: "за призрачную торговлю" нарушителей будут наказывать. Меры по борьбе с "уклонистами" заложили еще в 11-й пакет санкций, принятый в июне. По словам евробюрократов, страны "Большой семерки" стремились закрыть лазейки еще быстрее, чем Москва находила новые способы их обойти.
И, судя по всему, Москве это действительно удается. Так особое беспокойство у европейских властей вызывают Турция, Армения, ОАЭ и Казахстан. Все они с весны 2022-го резко нарастили импорт западных технологий. В августе Reuters, ссылаясь на таможенные данные, писал, что российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023-го закупили запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Помогли все те же посредники — Таджикистан, ОАЭ, Турция, Китай и Кыргызстан
Но на днях за руку поймали уже голландцев. Данные статистического бюро Нидерландов (CBS) показали, что во втором квартале местные компании отправили в Турцию товары, попадающие под ограничительные меры, на 869 миллиона евро. Это на 91 процент больше, чем двумя годами ранее.
Интересно, что экспорт из Нидерландов в Россию во втором квартале 2023-го рухнул на 63 процента по сравнению с 2021-м. А вот в Турцию, напротив, вырос на 42 процента. В страны Евразийского экономического союза и Узбекистан (ЕАЭС+) — на 75 процентов. Вывод очевиден: вся эта продукция далее идет в Россию.
Кризис спроса
Обширные санкции стали суровым испытанием для европейского бизнеса, у него намного более развитые связи с Россией, чем с Ираном или, например, КНДР. И бизнес трезво оценивает обстановку. Особенно — в условиях стагнации европейской экономики.
"Политические элиты Европы и Великобритании, вводя санкции, не рассчитывали на негативный эффект для собственных экономик. Это было ошибкой. И теперь их бизнес испытывает кризис спроса на свою продукцию на мировых рынках, так как многие инвестиционные проекты учитывали поставки в Россию. Началась недобросовестная конкуренция", — отмечает Александр Арский, доцент экономического факультета РУДН.
Экономисты указывают и на еще одну проблему для европейского бизнеса: бегство капиталов из Европы в США в развивающиеся экономики Юго-Восточной Азии и прежде всего в Китай.
"Обход антироссийских санкций — скорее общий тренд для некоторых европейских компаний, особенно в тех отраслях, где связи с Москвой важны для самого западного бизнеса, — отмечает Дмитрий Осянин. — С другой стороны, их душат юридические обязательства соблюдать запреты".
Все, что остается европейским властям — взывать к совести третьи страны с просьбами или, чаще, с угрозами не помогать России. На встрече глав МИД стран "Большой семерки" посредников пугали "серьезными издержками". В уже анонсированном двенадцатом пакете санкций пропишут новые меры, которые помешают обходить старые. Хотя и в предыдущих все это прописывали — не помогло.
https://1prime.ru/exclusive/20231109/842211112.html