МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Налоговая инспекция может в любой момент запросить у банка информацию о движении средств по счету, и там обязаны ее предоставить. Но есть случаи, когда банк должен самостоятельно передавать информацию в ФНС, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов

В первую очередь это касается единоразовых переводов на крупную сумму — около 600 тысяч рублей и выше.

"Если в течение месяца вы совершаете много мелких переводов, общая сумма которых превысит потолок, то о таких действиях банк не обязан уведомлять налоговую. Но если вы совершите один крупный платеж — информация поступит в ФНС. Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке", — предупреждает юрист.

Это касается и операций по сделкам с недвижимостью, превышающих три миллиона рублей. Налоговую оповестят, если вы возвращаете деньги со счета мобильного оператора в сумме больше 100 тысяч рублей. Дело в том, что такие счета часто используют для обналичивания или в мошеннических схемах.

"Поэтому если на счету вашего мобильного оператора внезапно образовалось, к примеру, 300 тысяч рублей, и вы решили перевести их на свою карту, будьте готовы к тому, что эту информацию передадут в налоговую инспекцию и, возможно, она попросит объяснений", — рассказал Гусятников. Юрист раскрыл, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов

В целом банки имеют право сообщить в налоговую инспекцию и другие органы обо всех операциях, которые покажутся им подозрительными. Признаки таких операций перечислены в ФЗ-115, но критерии сильно размыты.

На практике подозрительными могут показаться счета:

— на которых ежедневно совершается более 30 операций по поступлению, переводу и снятию денег;

— если движение по счету более 100 тысяч рублей в день или миллион рублей в месяц;

— остаток по счету в конце дня менее 10 процентов от объема проходящих средств;

— по счету нет обычной активности: клиент не оплачивает покупки в магазине, счета ЖКУ, штрафы, а использует его только для получения, снятия и перевода денег;

— если зачисление средств и списание производится в течение 12 часов;

— если перевод пришел от гражданина иностранного государства или со счета в другом государстве.

Также подозрения может вызвать факт открытия депозита в пользу третьего лица, заключил Гусятников.