МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Распознать подделку на маркетплейсе позволит проверка маркировки после получения товара, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова. Титов предупредил о серьезных последствиях подделки цифровой подписи

Необходимо внимательно изучить информацию на карточке товара перед покупкой: оценить профиль продавца на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео. "Хотя эта информация и не всегда отражает действительность, но в некоторых случаях может быть полезна", — заверила эксперт.

Получая покупку в пункте выдачи, надо проверить наличие маркировки "Честный знак" и сверить данные. Через мобильное приложение "Честный знак" на телефоне просканировать QR-код. Затем сравнить данные с теми, что указаны в описании товара.

"Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы. Код содержит в себе информацию о составе, производителе, стране происхождения, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукта", — пояснила специалист.

С 1 марта маркетплейсы обязаны передавать данные о маркированных товарах в "Честный Знак". Это касается торговли по FBO — доставка со склада маркетплейса. При этом по FBS — доставка со склада продавца — вся ответственность лежит на продавце, предоставившем товар маркетплейсу, обратила внимание Райкова. Wildberries компенсирует продавцам стоимость товара, если его подменят

Также имеет смысл проверить документы, подтверждающие качество и безопасность изделия и сопоставить эти сведения с маркировкой.

При выборе бытовой техники необходимо удостовериться в целостности упаковки. Крупную бытовую технику (холодильники, стиральные машины) привозит служба доставки. Эксперт советует не подписывать акт о приемке, не проверив, работает ли техника.

При покупке одежды онлайн следует обращать внимание на внешний вид, качество швов и материала, целостность пуговиц, молний. При возникновении претензий можно обратиться на маркетплейс в течение 14 дней, подытожила Райкова.