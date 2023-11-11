МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. День, когда мошенники копируют магазины, а магазины — мошенников. "Черная пятница" в России начнется в ночь с 23 по 24 ноября и продлится несколько дней. Но по сложившейся традиции крупные ретейлеры предлагают скидки весь ноябрь. Самый широкий выбор — на маркетплейсах. И там же самая высокая вероятность встретить подделку или нарваться на популярную уловку с ценами: сэкономив, потратить в два раза больше. Названа самая масштабная распродажа в России

В погоне за скидками — проделки и подделки

Впервые "черную пятницу" в России провели в 2013 году, через шесть лет узнаваемость акции в стране достигла 90 процентов. Тенденция последних лет — увеличение сроков распродаж. Поэтому присматриваться к появлению скидок у ретейлеров можно уже с начала ноября. Ко Дню всемирного шопинга, 11.11, многие продавцы решаются на максимальный дисконт. Красивая дата с четырьмя единицами, видимо, пришлась по душе маркетологам.

Однако это "высокий сезон" не только для терпеливых покупателей, но и для мошенников. На фоне ажиотажа вокруг распродаж они предлагают товары по невероятно низким ценам, вот только заказ покупатель так и не получает или получает, но подделку. Популярный совет совершать покупки только у проверенных продавцов и на надежных маркетплейсах, помогает далеко не всегда.

Традиционно к концу ноября вылезают сайты-клоны крупных сетей и известных марок. На маркетплейсах подделать стиль под какой-то магазин еще проще. Хакеры готовятся заранее, массово регистрируя домены с названием популярных брендов. А затем рассылая фейковые оповещения о распродажах по базам реальных магазинов.

"Дальше человек вводит данные карты, чтобы сделать покупку и в лучшем случае не получает заказ. А в худшем — лишается накоплений", — описывает распространенную ситуацию основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

Часто под видом оригинального товара покупателю достается реплика или, проще говоря, подделка. Особенно легко попасться на такое в период ажиотажного спроса на дефицитный товар. В прошлом году были популярны "распродажи со складов" Apple, IKEA или других западных брендов, уходивших с российского рынка.

Поэтому следует особенно внимательно изучать этикетки: страну-производителя, качество печати, состояние упаковки и другие типичные признаки подделки. "И помните, что даже в "черную пятницу" последний айфон не будет стоить в Москве дешевле, чем в странах с официальным маркетом", — замечает Сидоров.

Помогут и несколько важных правил по соблюдению цифровой гигиены. Не стоит лазить по сомнительным сайтам — открывать вкладки, переходить по ссылкам, листать галереи. И тем более не стоит переходить по ссылкам и вводить данные карты, если при оплате сайт открывает какие-то сторонние сервисы. Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Впрочем, и официальные магазины порой ведут себя как мошенники. Классическая манипуляция — продавец завышает ценник в два-три раза и объявляет о "скидке в 90%". На самом деле товар уходит по старой цене или даже дороже, а покупатель думает, что совершил удачную сделку. Поэтому следует всегда сравнивать цены, планируя покупку.

Борьба с контрафактом

Фокусы с ценами онлайн встречаются не чаще, чем при продажах в магазинах. Тем более, что четкого механизма контроля и обоснованности цен не существует. Но все же, по мнению завкафедрой маркетинга РУДН Александра Зобова, для маркетплейсов такие манипуляции не характерны.

Действительно серьезная проблема и для покупателей, и для самих платформ, а также для производителей оригинальной продукции — большое количество подделок. При этом для крупных игроков — это скорее случайность. Значительно чаще, по мнению Зобова, происходят ошибки в комплектовании товара, но здесь причина — "человеческий фактор".

Иногда случается "пересортица" или перевод товаров из одного сорта в другой. "К примеру, при заказе вагонки высшего сорта (экстра) покупателю пришлют сорт "Ф" или "Б". А обычный дачник может и не заметить разницы", — говорит маркетолог.

Решают эту проблему маркетплейсы по-разному. По оценке "Общественной потребительской инициативы", платформа Wildberries — лидер по реализации подделок среди маркетплейсов: доля нелегальных продавцов обуви и парфюма там доходит до половины. На Ozon те же показатели составили всего 8 — 13%, на "Яндекс Маркете" — около 4 — 7%.

После того, как в июле 2023 года на эту проблему обратил внимание Минпромторг, Wildberries создала сервис "Цифровой арбитраж". Ozon борется с подделками, требуя от поставщиков сертификаты соответствия и блокируя недобросовестных продавцов, а с 3 июля еще и ввел штрафы за продажу фейков. Кроме того, существует совместный проект трех крупнейших платформ по борьбе с контрафактной продукцией.

"Тем не менее, определенный процент подделок все еще присутствует, поэтому потребитель должен проводить проверку на подлинность самостоятельно, помогая выявить недобросовестных продавцов", — советует преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Мельникова.

Кстати, не только поставщики могут заниматься мошенничеством. Бывало, что и сами покупатели, приобретая брендовый товар, возвращали вместо него подделку, или просто неполный комплект, или уже использованный продукт. Это явление даже называют потребительским "терроризмом". Но маркетплейсы с хорошей системой контроля такие случаи отслеживают. Часто ответственность по проверке возлагают на сотрудника в пункте выдачи. Заговор: зачем уводят дешевый товар из-под носа покупателя

Доставка, возврат и отказ

В связи с растущим количеством продавцов и покупателей у крупных платформ изменились условия доставки и возврата товаров. Так, сократились сроки возврата на Ozon, и стал платным отказ на Wildberries (правда, не для всех клиентов).

При этом во время распродаж продавцы могут вводить дополнительные условия и ограничения. Руководитель факультета e-commerce Университета "Синергия" Елизавета Писарева советует обязательно изучить условия возврата, иначе есть риск потерять деньги и не вернуть товар.

К тому же, некоторые продавцы в период распродаж вводят платную отмену заказа. Особенно важно проверять условия доставки, покупая крупную бытовую технику.

"Купив стиральную машину, холодильник или шкаф-купе по очень выгодной цене, можно обнаружить, что доставка стоит очень и очень дорого, а бесплатное хранение на складе — три часа. И придется раскошелиться, если, конечно, у вас нет собственной Газели", — предупреждает Сидоров.

И все же преимущества маркетплейсов перевешивают их недостатки, иначе не случилось бы такого масштабного взрывного роста, полагает Зобов. А в период акций можно действительно выгодно купить товар — если подходить к вопросу с холодной головой.

Не совершайте импульсивных покупок, не соглашайтесь на "аналог", не ведитесь на ажиотаж. Если сомневаетесь, лучше откажитесь от покупки вовсе, советуют все собеседники "Прайма".