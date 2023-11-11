МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основное влияние на рубль на следующей неделе окажет приближение периода налоговых выплат с увеличением продажи валюты экспортерами, а также укрепление доллара к другим валютам, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Кредитная карта: отличие от кредита, как оформить и грамотно использовать

"Восстановление доллара на Форекс давит на основные валюты. Рубль пользуется этим моментом, чтобы отвоевать себе побольше территории", — пояснил он.

В то же время нефть дешевеет — баррель Brent стоит в районе 80 долларов за баррель. Однако это не оказывает значимого влияния на курс, поскольку сейчас предложение валюты из-за обязательной продажи валютной выручки превышает спрос. В то же время, нельзя исключить того, что это влияние проявится позже.

При прочих равных пока рубль не может преодолеть зону сопротивления на уровне 91,6-91,7 рублей за доллар. Этот уровень может продолжать поддерживать доллар и в течение следующей недели, считает аналитик.

Если курс доллара превысит отметку в 92,75 рубля, это может указывать на изменение настроений участников рынка и начало нового этапа ослабления рубля.

Для пары евро/рубль торговый диапазон 97,44 — 99,85 рублей. Цена не может выйти из него в течение одиннадцати торговых дней с 27 октября и пока оснований для смены тренда не просматривается.

Пара юань/рубль стабилизировалась на уровне 12,65 рублей после падения до 12,48 рублей. При этом сохраняется диапазон 12,45 — 12,80 рублей, заключил Антонов.