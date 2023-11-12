МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Использование VPN на телефоне увеличивает риски заражения вредоносным ПО или шпионской программой. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Россиянам рассказали, как защитить смартфон при использовании VPN

Главная проблема безопасности VPN-сервисов — отсутствие защиты личных данных. При передаче информации не используется стандартное шифрование, а значит, доступ к конфиденциальным сведениям могут получить и злоумышленники. Кроме того, доступ к логинам и паролям в таких сервисах упрощается.

Все это помогает мошенникам рассылать вредоносное ПО на телефоны пользователей. Для его запуска иногда необходимо перейти по ссылке. Но часто пользователь даже не понимает, что он уже запустил вредоносную программу, обращает внимание эксперт.

"В VPN, особенно бесплатных, много рекламы, и там могут быть не только скрыты кнопки ее отключения, но и опасные ссылки, замаскированные под другие функции", — предупреждает специалист.

Вирусные программы могут активировать телефонные сервисы — микрофон и камеру, что повышает риски слежки за устройством и пользователем.

Прежде всего, Закарян не советует пересылать со включенным VPN важные личные данные — логины, пароли и данные банковских карт и счетов.

Необходимость зарегистрироваться в VPN с предоставлением личных данных — тоже тревожный сигнал. По словам эксперта, лучше отказаться от такого сервиса — в дальнейшем информацию могут продать или она окажется в открытом доступе.

В целом, включение VPN на смартфоне не повредит устройство, но может причинять различные неудобства пользователю. "Например, для работы сервиса может потребоваться много оперативной памяти, из-за чего работа замедлится. Также при включенном VPN существенно снижается скорость мобильного интернета", — заключает специалист.