МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россияне, владеющие имуществом, обязаны уплатить соответствующий налог до 1 декабря 2023-го. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам напомнили об обязанности уплатить три важных налога

Если налог не будет уплачен вовремя, то со 2 декабря начнут начислять пени: за каждый день просрочки они составят 1/300 ставки ЦБ. Кроме того, могут начислить штраф в размере 20 процентов от неоплаченной суммы. А если налоговая докажет, что налог не оплачен или занижен умышленно, то начислит 40 процентов от недоимки.

Имущественный налог платят как за квартиры, индивидуальные дома, комнаты, так и за другую недвижимость, в том числе, машиноместа, гаражи и даже объекты незавершенного строительства. Базовая ставка налога зависит от вида объекта налогообложения.

"Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1 процента от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке 2 процента. На остальные объекты — 0,5 процента", — разъяснил юрист.

При этом у муниципальных властей есть право снизить или, наоборот, увеличить эти ставки (но максимум — в три раза).

Рассчитывать имущественный налог самостоятельно не нужно — это сделает налоговая служба. Уведомление направят в личный кабинет на сайте ФНС и письмом по месту регистрации собственника. ФНС начала направлять уведомления на уплату имущественных налогов

Некоторые категории граждан освобождены от уплаты имущественного налога. К ним относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды; участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; пенсионеры и т.д.

Однако, как подчеркивает эксперт, эта льгота касается только одного жилого объекта стоимостью до 300 миллионов рублей, который не используется в коммерческих целях.