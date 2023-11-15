МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Власти утвердили предельный рост на услуги ЖКХ на 2024-2028 годы по регионам. Как в связи с этим увеличатся траты россиян на жилищно-коммунальные услуги, агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. Составлен рейтинг регионов России по долям расходов жителей на ЖКХ

Эксперт отмечает, что предельный рост тарифов на услуги ЖКХ устанавливается для каждого региона в отдельности. На период 2024-2028 годов средний предельный рост тарифов составляет 9,8-11% ежегодно.

"Однако в некоторых регионах могут быть отклонения от этого показателя в связи с особенностями местной инфраструктуры и экономической ситуацией до двух процентных пунктов", — пояснил специалист.

Так, средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам со второго полугодия 2024 года в Москве составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область — на 10,2%, Омская область — на 14%.

На первое ноября этого года среднестатистическая российская семья в многоквартирном доме платит за услуги ЖКХ примерно 5290 рублей в месяц. "Таким образом в результате увеличения средних индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11% или на 520-580 рублей", — подсчитал он.

Суть правительственного распоряжения в том, чтобы контролировать уровень инфляции и обеспечивать доступность услуг ЖКХ для населения. "Если тарифы будут расти слишком быстро, то это приведет к увеличению социальной напряженности и снижению уровня жизни граждан. Поэтому власти стремятся сдерживать рост тарифов на ЖКХ в разумных пределах, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране", — указывает Осянин.