Финансист Осянин: услуги ЖКХ подорожают в 2024 году на 520-580 рублей в месяц
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Власти утвердили предельный рост на услуги ЖКХ на 2024-2028 годы по регионам. Как в связи с этим увеличатся траты россиян на жилищно-коммунальные услуги, агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
Эксперт отмечает, что предельный рост тарифов на услуги ЖКХ устанавливается для каждого региона в отдельности. На период 2024-2028 годов средний предельный рост тарифов составляет 9,8-11% ежегодно.
"Однако в некоторых регионах могут быть отклонения от этого показателя в связи с особенностями местной инфраструктуры и экономической ситуацией до двух процентных пунктов", — пояснил специалист.
Так, средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам со второго полугодия 2024 года в Москве составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область — на 10,2%, Омская область — на 14%.
На первое ноября этого года среднестатистическая российская семья в многоквартирном доме платит за услуги ЖКХ примерно 5290 рублей в месяц. "Таким образом в результате увеличения средних индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11% или на 520-580 рублей", — подсчитал он.
Суть правительственного распоряжения в том, чтобы контролировать уровень инфляции и обеспечивать доступность услуг ЖКХ для населения. "Если тарифы будут расти слишком быстро, то это приведет к увеличению социальной напряженности и снижению уровня жизни граждан. Поэтому власти стремятся сдерживать рост тарифов на ЖКХ в разумных пределах, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране", — указывает Осянин.
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