МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль продолжит тренд на укрепление к иностранным валютам — в перспективе мы можем увидеть отметки в 83,6-85,5 за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

В среду курс евро и доллара на Мосбирже упал ниже июльских минимумов. Евро торгуется ниже 97 рублей, доллар ниже 90 рублей.

"Рубль поддерживают ослабление доллара, рост цен на нефть, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа экспортной выручки", — пояснил аналитик.

Он напомнил, что на следующей неделе к упомянутым факторам добавится налоговый период, который окажет поддержку рублю. Компании начнут продавать валюту для уплаты налогов, что увеличит предложение валюты на рынке.

По мнению Антонова, коррекция пока не предвидится. "Следующий ключевой уровень поддержки — 89,75 рублей за доллар. После него целевая область сместится на 83,6-85,5 рублей", — прогнозирует он.

О новой фазе ослабления рубля стоит говорить после того, как курс доллара закрепится выше 92,65 рублей. Однако аргументов в пользу такого движения пока не просматривается.