МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Обычные магнитные держатели для смартфонов не могут нарушить работу электросхем устройства, но есть нюансы, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов. Спрогнозировано, как будут меняться смартфоны в ближайшие годы

"Конструкцию современных телефонов можно назвать оптимальной, разработчики заранее продумывают возможное воздействие магнитного поля на смартфон", — указал специалист.

Однако есть исключение: во многих флагманских моделях используется технология стабилизации изображения, основанная на воздействии электромагнитного поля на специальные электроприводы, перемещающие оптические элементы в соответствии с показаниями датчиков и сенсоров.

Из-за держателя детали камеры могут намагничиваться, и это в перспективе может оказать негативное влияние на работу оптической стабилизации изображения. Впрочем, такая вероятность все же мала из-за наличия специальной металлической пластины на задней стороне телефона, подчеркнул Шутов. Она поглощает постоянное магнитное поле. Россиян предупредили о "болезнях", которые разносит VPN

Есть мнение, что держатели негативным образом влияют на систему GPS, компас и звукоизлучающие динамики. Это не всегда верно. В случае с GPS определение местонахождения происходит через спутник, а не через геомагнитные волны. На динамики смартфона магнитодержатель также не влияет. Мощность и качества звука от этого не зависят.

А вот на работу компаса устройство действительно может повлиять. Обычно цифровой компас работает по принципу построения координат с использованием спутниковых навигационных систем. "Но бывает, что компас имеет блок датчиков Холла или магниторезисторов. Эти элементы подвержены воздействию магнитного поля, любое его изменение в определенных условиях может отразится на работе компаса в смартфоне", — пояснил инженер.